Vásárúton, Nyárasdon és Ekecsen már most eldőlt a polgármester-választás!

A három szomszédos dunaszerdahelyi járásbeli község aktuális faluvezetője a Szövetség színeiben indul, ellenjelölt pedig nincs egyik faluban sincs.

Archív felvétel - Paraméter

VÁSÁRÚT

Négy éve még mindhárom faluban nagy csata folyt a polgármesteri címért, de Vásárúton egyedüliként az MKP és a Híd jelöltje között, miközben Takács Ildikó (Híd) töltötte be addig a polgármesteri funkciót. Takács Ildikó másfél évvel korábban, a Zsoldos Roland korábbi független polgármester halála következtében kiírt időközi polgármester-választáson kapta a legtöbb szavazatot. 2017 októberében alig több mint 70 szavazattal, de legyőzte az MKP akkori jelöltjét, Nyilfa Pétert.

2018 novemberében azonban a fiatal építészmérnököt, Török Gergelyt jelölte az MKP, és ő el is nyerte a polgárok többségének bizalmát, ellenfelére mintegy 100-zal szavaztak kevesebben, mint egy évvel korábban. Török kb. 600 szavazatot szerzett szemben Takács Ildikó 434 voksával.

A polgármester első négyéves ténykedése pedig ezek szerint olyan meggyőző volt, hogy a vásárútiak közül senki nem indul ellene. Még az a Szabó Lajos sem, aki 2010-től mind a négy polgármester-választáson indult, de egyszer sem szerzett 54 szavazatnál többet.

A képviselő-testületi posztokért sincs nagy versengés, noha ezen a téren négy éve történt egy jelentősebb kicserélődés (akkor 4 MKP-s és egy független jelölt került be újoncként). A hét képviselői helyre összesen nyolcan jelentkeztek. Ezen a téren négy éve sem volt nagy versengés az MKP és a Híd között, utóbbi ugyanis csupán két jelöltet indított, de egyik sem került be az önkormányzatba, ehhez képest az MKP jelöltjei közül hatan is. Közülük az alpolgármester, Paraszti Tibor idén már nem indul újra, a Szövetség viszont teljes, hét fős listát indít. Ezen szerepel Fekete Zoltán, Katona Andrea, Poloma Klaudia, Nagy Endre és Kovács Gábor jelenlegi képviselő, továbbá Bozsenyik György és Gaál Tamás. Az egyedüli független jelölt a testület egyedüli független képviselője, Papp Ágh Annamária, aki négy éve még a polgármesteri címért is elindult, de csak 105 szavazatig jutott.

Íme a képviselő-jelöltek listája: Bozsenyik György (50) – eladó, Szövetség Fekete Zoltán (42) – tűzoltó, Szövetség Gaál Tamás (31) – adminisztratív dolgozó, Szövetség Katona Andrea (49), vállalkozó, Szövetség Kovács Gábor (58) – területi képviselő, Szövetség Nagy Endre (55) – vállalkozó, Szövetség Papp Ágh Annamária (47) – egészségügyi nővér, Szövetség Poloma Klaudia (49) – postai hivatal vezetője, Szövetség

Bacsó László

NYÁRASD

Nem sokkal másabb a helyzet Nyárasdon sem, ahol a polgármesteri címért egyedüliként Bacsó László indul, aki novembertől ötödik választási időszakának vághat neki, ezúttal egy bűnügyi eljárás gyanúsítottjaként. Többször is írtunk róla korábban, hogy a kiépített csatornahálózatot megelőző szennyvízkezelés kapcsán a rendőrség eljárást folytat, és konkrét gyanúsítottként kezelik Bacsót.

Bacsó egyébként politikai ellenfeleire gyanakszik, mint akik az eljárás mögött állhatnak, a rendőrség ugyanis csupán azt az időszakot vizsgálja (2016 és 2019 között), amikor ő volt a polgármester, noha szavai szerint az összegyűjtött szennyvizet évtizedek óta ugyanoda (a Tőkési ágba) engedték ki azt megelőzően is egy vezetékrendszeren keresztül. Politikai ellenfelei mindenesetre jelöltet nem indítottak ellene idén.

Bacsó egyébként 2006-ban meglehetősen fiatalon, mindössze 32 évesen választották meg a falu élére. Krascsenics Pétert váltotta, aki 2006-ban függetlenként 120 szavazattal, majd 2010-ben immár a Híd jelöltjeként 400 szavazattal kapott ki tőle. 2014-ben nyert a legnagyobb különbséggel, 1100 szavazatához képest a második jelölt, Ágh Szilveszter mindössze 400-at szerzett, és a képviselő-testületben is ekkor volt a legmagasabb az MKP-sok aránya (7/9).

Az egyik MKP-s képviselő, Rajkovics Csaba azonban függetlenként kihívta Bacsót a 2018-as választáson, és egy kemény kampányt követően sikerült is egy kicsit megszorongatnia. Bacsó támogatottsága kissé megkopott 2018-ra, ugyanis csaknem 200-szavazattal kevesebbet szerzett (937), mint 2014-ben, Rajkovics viszont még így is mintegy 170-el elmaradt tőle (761). Az MKP-s képviselők pedig épphogy többségbe kerültek (5/9). A kihívó Rajkovics képviselőként bejutott.

Az aktuális testületből hárman nem indulnak újra a képviselői posztokért, Nagy Erika ás Nagy Zoltán négy éve az MKP listáján került be, rajtuk kívül pedig a független Lőrincz Alexander. Nyárasdon sincs nagy túljelentkezés az önkormányzati posztokért, a 9 képviselői helyre összesen 13-an jelentkeztek. Kilencen a Szövetség listáján indulnak, négyen függetlenként.

Íme a képviselő-jelöltek listája (9-en kerülhetnek be): Bábel Péter, MUDr. (37) – orvos, Szövetség Balogh Zsuzsanna (52) – könyvelő, Szövetség Dorák Zsolt, Mgr. (47) – pedagógus, Szövetség Gutaiová Darina, Mgr. (50) – alapiskolai pedagógus, független Győri Szilárd (47) – fogtechnikus, Szövetség Hakszer Mária, Mgr. (44) – a kultúrház vezetője, Szövetség Hanuliaková Renáta, PhDr. (47) – menedzser, független Köles Bence, Bc. (22) – diák, Szövetség Magyar Péter, Ing. (47) – közgazdász, Szövetség Nagy Attila (48) – zootechnikus, Szövetség Nógelová Klaudia, Bc. (41) – alapiskolai pedagógus, független Presinszky Károly, PaedDr., PhD. (45) – egyetemi tanár, Szövetség Rajkovics Csaba (50) – magánvállalkozó, független

Polák László (Fotó: Cséfalvay Á. András) - archívum

EKECS

Továbbra is érvényes négy évvel ezelőtti megállapításunk, hogy Polák Lászlónak csak minden második választáson kell kihívóval szembenéznie. Az 52 éves, gépészmérnöki végzettségű Poláknak, aki az elmúlt négy évben Bacsó Lászlóval együtt a megyei képviselő-testületben is dolgozott, idén ugyanis egyetlen ellenfele sem akadt, és nem azért, mert korábban MKP-Híd szembenállás lett volna a községben – négy éve minkét párt Polákot támogatta, így értelemszerű, hogy idén a Szövetség jelöltjeként indul.

Polák 20 évvel ezelőtt, 2002-ben került a falu élére, 2010-ben és 2014-ben sem volt ellenfele. A Híd párt csupán 2010-ben próbált itt tábort verni, de miután elhasaltak, később már beálltak Polák mögé. 2018-ban két helyi vállalkozó hívta ki a polgármestert, de az egyikükre leadott szavazatok száma sem érte el a négyszázat, miközben Polákra több mint ezren voksoltak.

A képviselő-testületi posztokért idén szintén nem lesz akkora harc, mint az ezt megelőző választások során. 2010-ben, amikor a Híd is teljes listát állított (de csak kettő jelöltet sikerült bejuttatnia), összesen 32-en indultak, 2014-ben 19-en, 2018-ban pedig 24-en. Idén a 11 tagú testületbe csupán 14-en próbálkoznak bejutni, közülük 9-en a Szövetség jelöltjeként. Négy éve hét MKP-s és négy független képviselővel alakult meg a testület, az MKP korábbi két képviselője, Németh Fridrich és Inczédi Gábor azonban idén már nem indul újra. A többiek igen.

Íme a képviselő-jelöltek listája (11-en kerülhetnek be): Mgr. Algeyer Rozália (67) – pedagógus, Szövetség Ing. Csápai Ádám (25) – mérnök - közgazdász, Szövetség Mgr. Csepy Piroska (55) – pedagógus, független Ing. Csicsó Dóra (36) – ügyfélszolgálati szaktanácsadó, Szövetség Dorák Attila (46) – vállalkozó, Szövetség Ing. Dosztál Vince (52) – mérnök-közgazdász, független Farkas Mária (67) – ápolónő, Szövetség dr.jur. Fekete Katalin (35) – jogász, Szövetség Ferenczi Jenő (47) – mezőgazdasági gépkereskedő, független PaedDr. László Tamás (43) – minőségbiztosítási menedzser, Szövetség Ing. Lukovics Zoltán (40) – mezőgazdasági mérnök, Szövetség Nagy Anikó (57) – nevelőnő, független Puzsér Péter (33) – vállalkozó, független Mgr. Veres Tibor (49) – pedagógus, Szövetség

(SzT)