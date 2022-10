Három képviselő és a polgármester asszisztensnője is indul a visszavonuló Fehér Tibor posztjáért Illésházán

Fehér Tibor öt választási cikluson keresztül, 2002 óta vezette a felső-csallóközi települést, a 65 éves polgármester azonban idén már nem indul újra. A megüresedő posztra összesen öten pályáznak.

Illusztráció - Cséfalvay Á. András (archívum)

Fehér Tibor korábban az MKP jelöltjeként nyerte meg mindegyik választást, mégpedig nem kis fölénnyel. Akkor sem, amikor támogatottsága némileg megcsappant. 2010-ig több mint 700 szavazattal nyerte meg a polgármesteri címet, az azt követő két választásokon viszont a rá leadott voksok száma nem érte el a 600-at sem, ugyanakkor egyik esetben sem akadtak erős kihívói, hiszen feleannyi polgár bizalmát sem sikerült elnyerniük.

Négy éve a képviselő-testület ment keresztül egy nagyobb kicserélődésen, az MKP azonban továbbra is többséget szerzett, 7 képviselőt adtak a kilencből, rajtuk kívül Lőrinczi Jáger Linda, Fehér Tibor négy évvel ezelőtti egyik független kihívója, valamint Kiss László, a Híd jelöltje került be.

Ők most mindketten megmérettetik magukat a polgármesteri címért. Lőrinczi Jáger Linda négy éve csupán 216 szavazatot szerzett polgármester-jelöltként, a 36 éves menedzser most indul második alkalommal, Kiss László pedig elsőként. Nem ők viszont az egyedüli képviselők, akik a polgármesteri címre pályáznak, megméretteti magát ugyanis az a Farkas Gábor is – függetlenként – aki négy évvel ezelőtt még az MKP jelöltjeként került be a testületbe.

A Szövetség pedig sem a Híd, sem az MKP volt jelöltje mögé nem állt be, hanem egy további indulót támogat, Mészáros Erzsébetet, aki eddig Fehér Tibor polgármester asszisztensnőjeként dolgozott az önkormányzatban.

Az ötödik jelölt egyben a legfiatalabb, a 26 éves raktáros, Németh Adrián személyében.

Íme a polgármesterjelöltek: Farkas Gábor, Mgr. (45) – kereskedelmi igazgató, független Kiss László (55) – szerelő, független Lőrinczi Jáger Linda, Mgr. (36) – menedzser, független Mészáros Erzsébet, Mgr. (56) – a polgármester asszisztense, Szövetség Németh Adrián (26) – raktáros, független

Négy évvel ezelőtt hét új képviselő került be a 9 tagú testületbe, ebből a négy újból viszont hárman már nem indulnak újra. Buday Péter, Muzslay Pál és Farkas Gábor sem, aki a polgármester-jelöltek közül Mészáros Erzsébettel és az újonc Németh Adriánnal együtt lényegében erre tett fel mindent. Ugyancsak nem indul Bankó András, aki már régebbóta képviselő a faluban, így – ha bejut – Razgyel Éva lehet a novemberben felálló testület egyedüli tagja, aki több mint egy választási időszak óta jelen van az önkormányzatban. Lőrinczi Jáger Linda és Kiss László idén is indul képviselő-jelöltként.

Idén összesen 19-en pályáznak a 9 képviselői helyre, köztük van, immár a Szövetség támogatásával az MKP eddigi három képviselője, Razgyel Éva, Sztranyovszký Jozef és Lelkes Tibor, a négy évvel ezelőtt be nem jutott MKP vagy Híd jelöltek közül viszont csupán Hideghéty Adrián (egykor MKP). Idén tehát rajtuk kívül a Szövetség teljesen új figurákat indít.

Pártjelöltként egyedül Razgyel Attila (Hlas-SD) indul még, 9-en peig függetlenként.

Lássuk a képviselő-jelölteket (9-en juthatnak be): Baráth Andrea, Mgr. (30) – a községi hivatal referense, független Peter Grello, Ing. (36) – növénytermesztési vezető, Szövetség Hideghéthy Adrián (44) – szoftverfejlesztő, Szövetség Holubiczky Róbert, Ing. (39) – szoftvertesztelő, Szövetség Jáger Marian (42) – értékesítési asszisztens, független Kálmán Zsolt, Ing. (51) – ügyvezető, független Kiss László (55) – szerelő, független Lelkes Tibor, Bc. (35) – rendőr, Szövetség Lőrinczi Jáger Linda, Mgr. (36) – menedzser, független Ladislav Marič, Ing. (34) – IT-mérnök, Szövetség Morovik Eššek Enikő, Ing. (33) – építészmérnök - projektmenedzser, független Orbán Eššek Bianka (30) – adminisztratív dolgozó, referens, független Razgyel Attila (45) – magánvállalkozó, Hlas-SD Razgyel Eva (54) – üzletvezető, Szövetség Skuby Tibor, Bc. (36) – rendőr, Szövetség Sztranyovszký József (55) – technikus, Szövetség Tóth Erzsébet (51) – bérkönyvelő, Szövetség Varga Ondrej, Mgr. (36) – rendőr, független Varga Peter (40) – szerelő-technikus, független

(SzT)