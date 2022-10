Óriási ribillió lett egy vendéglőben egy meleg pár között elcsattanó pusziból, még a hely vezetője sem segített rajtuk

Néhány nappal a két halálos áldozatot követelő Vár utcai (Zámocká) lövöldözés után Pozsony egy másik vendéglőjében is incidens alakult ki az LMBTQ-közösség képviselőivel szemben – számolt be róla a noviny.sk.

Tomáš, az áldozat a közösségi oldalán írta le a történteket. Amerikai barátjával Pozsonyban voltak kirándulni, a River park közelében pedig beültek egy vendéglőbe. Elmondta, egészen addig semmi probléma nem volt, amíg a mellettük lévő asztalhoz le nem ült két férfi és egy nő. „Pozsonyi klasszikus: egy feltöltött ajkú nő, egy kitetovált fickó és egy olyan típus, akit az utcán figyelmen kívül hagynál” – írta Tomáš, aki adott egy puszit a barátjának, ez pedig kiverte a biztosítékot a másik asztalnál ülőknél.

Az egyik férfi erre reagálva elkezdte őket poháralátétekkel dobálni, de nem talált célt. A meleg pár nem vette őt figyelembe, erre a fickó kérdőre vonta őket, mit jelentsen az iménti eset. Tomáš barátja angolul megkérdezte, hogy mi a gondja, erre a fickó elkezdte őket szidni, a homoszexuálisokat, a családjukat, és nekiszegezte Tomášnak a kérdést, mégis hogy merészelt puszit adni a nyilvánosság előtt.

Tomáš erre megkérdezte tőle, hogy ő megcsókolhatja-e a barátnőjét nyilvános helyen. „A válasz egyértelműen az volt, hogy ő igen, de én nem, mert ők igazi család. Itt bekapcsolódott a partnere is, aki hisztérikus hangon sipítozta, hogy a férfi, a nő és a gyerek alkot egy családot. Asztalcsapkodás kíséretében olyan mondatok következtek, hogy jól cselekedett a Vár utcai terrorista, és kár, hogy akkor nem voltunk ott mi is. Ezt már nem tudtam lenyelni, és azt mondtam neki, hogy ezekért a szavakért vállalnia kell a felelősséget” – folytatta Tomáš, aki szerint erre a fickó felpattant az asztaltól és azt mondta: „eljött az idő, hogy adjak a pofájára”.

Az áldozat szerint a vendéglő tulaja csak azt követően avatkozott közbe, hogy feldöntötték a poharakat az asztalon. Bár az egész helyiség hangos volt tőlük, még megkérdezte, hogy mi a probléma. „A buzik itt csókolóznak” – idézte az agresszív fickót Tomáš. A tulaj megkérdezte, hogy ez valóban így történt-e, és amikor Tomáš azt mondta, hogy valóban adott a barátjának egy gyors puszit, a tulaj fizetésre és távozásra szólította fel őket. Tomáš többször is megkérdezte tőle, hogy ezt komolyan gondolja-e, mert ők semmi rosszat nem tettek, de a tulaj hajthatatlan volt, végül már a „takarodjanak” kifejezést is használta – állítja a férfi.

Tomáš azt mondta, hogy ilyen bánásmód mellett nem fizetnek, mire a másik asztalnál ülő fickó elkezdett kiabálni, hogy „a buzik nem akarnak fizetni”. Ekkor állítólag már a tulaj is azzal fenyegetőzött, hogy rendőrt hív. „Azt mondtam, hogy ezt már rég meg kellett volna tennie, a részükről szóba sem jöhetett a rendőrség, inkább fenyegetőztek. Amikor fel akartam hívni a rendőrséget, mondván, hogy majd azután fizetek, ha megérkeznek, már repült is a pofon” – írta az áldozat, akinek az orrát és a telefonját érte az ütés, utóbbi le is esett a földre.

Amikor a rendőrök a helyszínre értek, Tomáš szerint őket állították bűnösnek, ugyanis a járőröket valaki utólagosan értesítette, hogy nem akarnak fizetni. A férfi a rendőrök hozzáállását is furcsának találta: míg őket az utcán hallgatták meg, addig az agresszív férfi bent sörözgetve mondta el az ő verzióját.

„Sajnos nem hallottuk, mi történt, de a mosolygó arcoktól, valamint a rendőrök és az agresszor nevetésétől vegyes érzéseink támadtak” – írta Tomáš, aki szerint kb. fél órával később odamentek hozzájuk a rendőrök, és azt mondták, hogy nem egyezik a vallomásuk azzal, amit a támadó mondott. Tomáš és barátja kérésére kihallgatták a vendéglő egyik pincérnőjét is, aki a meleg pár verzióját támasztotta alá. Amikor Tomášék kérték, hogy nézzék vissza a biztonsági kamerák felvételét, a rendőrök állítása szerint azt mondták, hogy a tulaj nem hajlandó átnyújtani, ők pedig nem tudnak ez ügyben semmit sem tenni.

Tomáš azt mondta, hogy feljelentést akarnak tenni, erre a rendőrök elkezdték a barátja iratait ellenőrizni, valamint arról faggatták őket, hogy mit keresnek Pozsonyban. A támadónál állítólag nem volt igazolvány. A férfi szerint a rendőrök ezután azt mondták, hogy nem tehetnek feljelentést, mivel alkoholt fogyasztottak, leghamarabb másnap tehetik ezt meg egy olyan címen, amire egyikük sem emlékezett. Tomáš szerint ráadásul, ha meg is teszik, akkor sem lesz semmi következménye, mivel a pofon nem ért célt kellően. Közben az agresszív fickó távozott a vendéglőből.

Tomáš szerint a rendőrök ugyan normálisak voltak, de alaposan felvilágosították a barátját, hogy milyen az élet Szlovákiában. „Ha meleg vagy, számolnod kell vele, hogy megtámadnak, mert ezek az esetek olyan átlagosak, hogy már nem is számolják” – tette hozzá Tomáš.

A vendéglő vezetősége elnézést kért Tomáštól, a főnökkel pedig átvették a történteket. Állítólag hirtelen döntést hozott, ugyanis attól félt, hogy a másik férfi kárt tesz a berendezésben, ezért azt tartotta a legegyszerűbb megoldásnak, ha fizetésre és távozásra kéri meg a meleg párt. A vezetőség továbbá elhatárolódik bármiféle gyűlölettől, Tomášnak pedig felajánlotta segítségét az ügy rendezésében.

Nem sokkal a megosztást követően a rendőrség rábukkant a bejegyzésre a közösségi hálón, az esetről pedig értesítették Hamran István országos rendőrfőkapitányt, aki kapcsolatba lépett a sértettel. Emellett vizsgálják, hogy a járőrök az előírásoknak megfelelően jártak-e el az ügyben.



