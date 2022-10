Az energiaválság miatt egyelőre nincsenek elbocsátások, szeptemberben is csökkent egy kicsit a munkanélküliség

Továbbra sem jelent gondot a munkakeresés az ország legnagyobb részében, szeptemberben is csökkent a munkanélküliek aránya, a szociális ügyi hivatala adatai szerint 6,06 százalék volt, ami 0,08 ponttal alacsonyabb az augusztusinál.

Fotó: TASR

Milan Krajniak szociális ügyi miniszter szerint jó alapjai vannak a gazdaságunknak, amit az is mutat, hogy a jelenlegi nehéz helyzetben is folyamatosan csökken a munkanélküliek száma. Ugyan a csökkenés mértéke minimális – szeptemberben 0,08 százalékponttal, 6,06 százalékra csökkent augusztushoz képest –, viszont a miniszter szerint ilyen alacsony munkanélküliség mellett ennél gyorsabb csökkenés már nehezen érhető el. „Az ország nyugati megyéiben gyakorlatilag már nincs szabad munkaerő, a keleti három megyében még kicsit magasabb a munkanélküliség, de ott jelentősebb is a csökkenés” – mondta Krajniak.

A legrosszabb helyzetben a Rimaszombati járás van, ezt követi a Nagyrőcei és a Késmárki járás. Krajniak szerint ezekben régiókban elsősorban a szegregált telepeken lakó romák elhelyezése jelent kihívást.

„Nehéz megfelelő munkát ajánlani a szegregált telepeken élő romáknak” – mondta a miniszter

A Rimaszombati járásban valóban kiugróan magas a munkanélküliség, szeptemberben még mindig 18,82 százalék volt, ráadásul enyhén, 0,05 százalékponttal emelkedett is. A második helyezett Késmárki járásban is csaknem 2 százalékponttal alacsonyabb az arány, 17 százalék, 3. helyezett Nagyrőceiben pedig csaknem 3-mal, ott 16,11.

Az energiaválság – egyelőre – nem okoz elbocsátásokat

Krajniak tájékoztatása szerint szeptemberben 28 tömeges elbocsátást jelentettek be a munkaadók. „Ez alacsonyabb, mint a válság és a járvány előtti 2019-es évben volt” – mondta Krajniak. A miniszter szerint egyelőre nem tartanak attól, hogy az emelkedő energiaárak miatt tömegesen szűnnének meg munkahelyek. A szaktárca elemzése azonban azt mutatja, hogy orszáogs szinten mintegy 8 ezer olyan munkahely van, ami egy elhúzódó vagy súlyosbodó energiaválság miatt megszűnhet.

„Ez még csak elméleti veszély, a munkaadók nem jelentettek be elbocsátást, az elemzéseink mutatják ezt a számot” – mondta Krajniak.

A miniszter szerint a jelenlegi adatok azt mutatják, hogy a gazdaság képes lenne az elbocsátott embereket felszívni.

Ahol már szinte nincs munkanélküli

A lista másik végén 6 járás van, ahol 3 százalék alatti a munkanélküliek aránya, sorrendben a legjobbtól: Ilavai, Pozsony 5. városkerülete (Ligetfalu), Trencsén, Nyitra, Pozsony 1. városkerülete (Óváros) és Pöstyén. A nyugat-szlovákiai magyarlakta járások szinte mindegyike 5 százalék alatt van, a „legrosszabb” helyzetben a Komáromi járás van 5,13 százalékkal. A korábban a magasabb munkanélküliséggel küzdő Lévai járásban szeptemberben csak 4,66 százalék volt a munkanélküliek aránya. A "határ" az ország déli részén a Nagykürtösi járás, ahol már 7,7% a munkanélküliek aránya, a "keleti szomszédjában", a Losonci járásban pedig már 9,9%.

Nagyszombat megyében a Dunaszerdahelyi járás 4,5 százalékkal az egyik „legrosszabb” a munkanélküliségi arány, egy kivételével ugyanis a többi járás 4 százalék alatt van. A Galántai járásban például 3,6 százalékos a munkanélküliek aránya.

- lpj -