Együtt erő vagyunk!

Mozgalmas napokat élnek a Szövetség párt megyei jelöltjei: az október 29-i választásokig közel negyvenöt csallóközi településen mutatják be választási programukat, illetőleg adnak számot az elmúlt öt esztendő eredményeiről. Bacsó László, Balódi László, Fenes Iván, Hájos Zoltán, Menyhárt József, Nagy József, Orosz Csaba és Polák László, továbbá a párt megyei elnökjelöltje, Berényi József a közös képviselet erejében bízik.

Öt esztendő eredményei – hatékony és erős képviselet

A jelenlegi megyerendszer még Vladimír Mečiar kormányzása idején alakult ki, a közigazgatási határokból láthatóan olyan céllal, hogy a magyarok sehol se lehessenek többségben. Ez jól látszik a járások felosztásán is, amelyek észak-déli irányúak, azaz a déli részen élő kevés magyarhoz északon nagy számú többségi lakos tartozik. A megyék fontos jogkörökkel bírnak a közlekedés, az oktatás, a kultúra és a szociális ügyek terén.

A 2017-től 2022-ig terjedő választási ciklus alatt a korábban a Magyar Közösség Pártja színeiben mandátumot nyert nyolc magyar képviselő munkájának köszönhetően 25 566 904 eurót sikerült a megyei költségvetésből, illetve a megyén keresztül európai támogatásból a Dunaszerdahelyi járásba hozni. A képviselői csoport jelentősen megnövelte a kispályázati támogatások összegét: a Dunaszerdahelyi járásban ez 576 000 eurót jelentett – nagyon sok kulturális rendezvény és polgári aktivitás ennek köszönhetően tudott megvalósulni. A Galántai járás magyar képviselőivel közösen tizennégy fős magyar frakció dolgozott a negyven tagú megyegyűlésen: ebben a tiszteletet parancsoló egységben sikerült létrehozni két új fejlesztési alapot, folytatni a megyéhez tartozó iskolák, szociális és kulturális intézmények épületeinek modernizációját, továbbá az útfelújításokat.

Szociális intézmények, egészségügy, közlekedés

Az ötéves megyei munka során a képviselők támogatták a megye területén működő szociális intézményeink fejlődését, szorosan együttműködve az intézmények vezetőivel és dolgozóival. Sikerült fejleszteni a már meglévő hálózatot a rászoruló emberek érdekében: bővült a szociális és ellátó rendszer – Ekecsen, Apácaszakállason és Nyárasdon az intézménytelenítési projekt keretében családi házak épültek –, Medvén 670 000 euró értékű új épületszárnnyal bővült a szociális intézet.

Ekecsen, Apácaszakállason és Nyárasdon az intézménytelenítési projekt keretében családi házak épültek

Medvén új épületszárny épült

Járvány sújtotta esztendőket tudhatunk magunk után, amelyek nem csupán közösségünk lélekszámában, de közösségi kapcsolatainkban is pusztítást végzett. Természetesen a megye is kivette a részét a Covid járvány elleni küzdelemből is: Dunaszerdahelyen nagykapacitású oltóközpontot hozott létre, mert itt lehetett leginkább biztosítani, hogy a magyar emberek is anyanyelven kaptak méltó egészségügyi ellátást és információkat. Az oltóközpontban több mint 100 000 lakos lett beoltva – nem csupán a Dunaszerdahelyi járás lakosai, hanem a környező járások polgárai is. A megyei képviselőcsoport tudatosította, hogy generációváltás előtt állnak a körzeti- és gyermekorvosok, ezért elfogadásra került egy motivációs rendszert, amely arra ösztönzi a fiatal orvosokat, hogy folytassák a nyugdíjba vonuló doktorok után a lakosság egészségügyi ellátását.

Ahogy az előző választási időszakban, úgy 2018–2022 közötti időszakban is folytatódtak Nagyszombat megye másod-és harmadrendű útjainak felújítása: ennek köszönhetően a Dunaszerdahelyi járásban több, mint 45 km útszakasz készült el mintegy 8 millió euró értékben.

Oktatás és sport

A megye hatáskörébe tartoznak járásunk középiskolái: Nagyszombatban döntenek arról, hogy Dunaszerdahelyi járás magyar tanítási nyelvű szakközépiskoláiban milyen eszköz- és épületfejlesztések valósuljanak meg. Kiemelten fontos feladatának tartotta a megyei képviselőcsoport a sportklubok és az ifjúsági szervezetek munkájának támogatását is. A Csallóközben több olyan nagy beruházást sikerült megvalósítanunk, amelyek a fiatalabb nemzedék egészséges fejlődését szolgálják: két dunaszerdahelyi középiskolában műfüves pálya épült, elkészült egy tartán borítású atlétikai pálya és újra üzemel a vidékfejlesztési szakközépiskola felújított uszodája. Említést érdemel továbbá a megye egyik legnagyobb beruházása: a Nagymegyeri Kereskedelmi Akadémia új kollégiumának megépítése, amely mintegy 884 ezer euró értékben valósul meg.

Megújult a dunaszerdahelyi Közös Igazgatású Szakközépiskola tornaterme

Új sportpályával gazdagodott a dunaszerdahelyi Vámbéry Ármin Gimnázium

Történelmi esély

A megyék békeiidőben is fontosak, hiszen az oktatásügy, az egészségügy, a szociális szolgáltatások, a közúthálózat, az autóbusz-közlekedés, a civilvédelem, a kultúra, a régiófejlesztés és az idegenforgalom területén is kiemelt szerepet töltenek be, de rendkívüli helyzetben még inkább felértékelődnek.

A megyék szerepe a kibontakozó válság idején ismét felerősödik. Normál esetben a megyei képviselők dolga, hogy a lehető legtöbb forrást biztosítsák az általuk képviselt települések, járások számára. Szűkösebb időkben a kérdés nem az lesz, mennyi jut, hanem jut-e egyáltalán a magyar régiókba a megyei költségvetésből. Erős magyar megyei képviselet nélkül a források zöme várhatóan másutt landol, beleértve a megye által felügyelt Kisprojekt Alap pályázatait is.

Ezen a választáson esély van arra is, hogy magyar jelölt kerüljön a megyeelnöki székbe: mivel nyolc szlovák jelölt indul a megyeelnöki pozícióért, a szlovák szavazatok szétszóródása miatt a Szövetség magyar jelöltjének, Berényi Józsefnek történelmi esélye van megnyerni a választást.

A Szövetség párt tapasztalt, a megyei és a helyi önkormányzati munkát alaposan ismerő jelölteket indít a megyei választáson: az erős magyar megyei képviselet létrejötte viszont csakis közös összefogással valósulhat meg. Éljünk a lehetőséggel, és október 29-én vegyünk részt a választáson!

(PR-cikk)