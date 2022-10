Interjú Jozef Viskupičcsal: A megye minden részét fejlesztjük – az eredmények döntenek

Hogyan értékeli az elmúlt öt évet Nagyszombat megye elnökeként?

Kemény időszak volt, de szerintem sikeres. Elszántak voltunk, hogy megváltoztatjuk a megyét, ami láthatóan minden területen és minden régióban sikerült. Sikerült ez annak ellenére is, hogy hét járásnak és pártok széles spektrumának kellett együttműködnie a megyei képviselő-testületben.

Együttműködött a Szövetség megyei képviselőivel, de végül a Magyar Fórum biztosította a támogatásáról. Miért?

A megyei testületben a Szövetség rendelkezett a legnagyobb frakcióval, amely támogatta a megye modernizációjával kapcsolatos fontos döntéseket.

Természetesen ezért velük is egyeztettem a támogatásról. Mivel a párton belül nem tudtak megegyezni a megyefőnökjelöltben, a mi ajtónk az utolsó pillanatig nyitva állt. Végül úgy döntöttek, hogy saját jelöltet állítanak, amit én teljes mértékben tiszteletben tartok.

Végül 11 politikai párt és mozgalom járult hozzá ahhoz, hogy támogassa újbóli jelölésemet Nagyszombat megye elnöki posztjára. Most tehát ez még annál is szélesebb és sokszínűbb demokratikus koalíció, mint öt évvel ezelőtt. Ezek között van a Simon Zsolt vezette Magyar Fórum is. Hálás vagyok ezért, és visszaigazolásnak tartom, hogy a jelenlegi politikai irányvonalunk megyei szinten hiteles.

Képesek vagyunk meghallgatni, tisztelni egymást, és összefogni. Van bátorságunk helyes, nem populista döntéseket hozni minden ember javára – függetlenül attól, hogy szlovákul vagy magyarul beszélnek. Ez a mi ajánlatunk a következő időszakra is. Legyőztük a járványt, és készek vagyunk átsegíteni a megyét az energiaválságon.

A csapatomban megyei képviselőjelöltek is vannak. Nyolc a Dunaszerdahelyi és hét a Galántai járásból. Együtt a bátor megoldások és egy erősebb megye garanciája vagyunk.

Átadtuk a dunaszerdahelyi Vámbéry Ármin Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium második felújított sportpályáját (2022. szeptember)

Milyen befejezett projekteket tart sikeresnek?

A legeladósodottabb megyét vettük át. Az adósságot jelentősen csökkentettük 47%-ról 33%-ra. Az adóbevételek és az árak gyors emelkedésének ellenére meg tudtuk őrizni a beruházások ütemét. Konkrétan Csallóközben és Mátyusföldön több mint 45 millió eurót fordítottunk fejlesztésekre.

Büszke vagyok például a sportinfrastruktúra korszerűsítését célzó projektekre. Egy ambiciózus, több éves építési és korszerűsítési tervet valósítunk meg középiskoláink sportpályáin. Ezek közül néhány a két déli járásban található. Dunaszerdahelyen új kültéri sportpályája lett a Vámbéry Ármin Gimnáziumnak, valamint az Építészeti Szakközépiskolának, ahol a tornatermet is felújítottuk. A második gimnáziumban vadonatúj tornatermet építünk, és hozzájárulunk a városi műjégpálya befedéséhez is.

Dunaszerdahelyen és Galántán a közelmúltban befejeztük a megyei uszodák rekonstrukcióját. Középiskolásaink mellett a sportegyesületek, illetve természetesen a széles nyilvánosság is használhatja.

A dunaszerdahelyi L. Dúbrava Gimnáziumban megkezdtük egy új tornaterem építését. (2022. szeptember)

A középiskolai oktatás azonban nem csak a sportról szól. Hogyan sikerült előrelépni a minőségi oktatás fejlesztésében?

Igaza van, ezért is fektetünk a szaktantermek korszerűsítésébe, például a dunaszerdahelyi Vidékfejlesztési Szakközépiskolában, valamint a galántai Kereskedelmi és Szolgáltató Szakközépiskolában, ahol modern fodrászműhelyt alakítottunk ki.

Szeretnénk népszerűsíteni a nagymegyeri Kereskedelmi Akadémiát is. Ez az egyetlen kereskedelmi akadémiánk, ahol magyar nyelven lehet tanulni. Ezért építünk itt egy új kollégiumot 900 ezer euró értékben. Szereden 1 millió euróból új konyhát építünk a gimnáziumnak és a kereskedelmi akadémiának.

Emellett újraindítottuk a duális képzés rendszerét, amely hatékonyan köti össze a tanulmányokat a munkáltatónál végzett szakmai gyakorlattal. Az ilyen típusú tanulmányokat folytató diákok számára kedvezménycsomagot állítottunk össze, amely havi 50 eurós ösztöndíjat, a helyközi autóbuszjáratokon való ingyenes utazást és ingyenes kollégiumi szálláslehetőséget biztosít.

Az idei tanévtől a hiányszakmákat tanulók számára is elérhető ez a csomag. Hiányszakma például a kőműves, a hentes, a fémmegmunkáló, a varrónő, a vegyész operátor vagy az egészségügyi asszisztens.

Az új időszakban a más szakokon magyar nyelven tanulókat is támogatni kívánjuk mint például szerelő, asztalos vagy festő. Egy teljesen új szakma, a vízvezeték-szerelő indításán is gondolkodunk.

Új fodrászszalont nyitottunk gyakorlatvégzés céljából a Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szakközépiskola diákjai számára (2022. szeptember)

Mi az, amit nem sikerült megvalósítani?

A helyközi autóbuszokkal kapcsolatban elfogadtuk a regionális zónás és előfizetéses jegyeket, amelyek az új évtől lesznek érvényesek. A közlekedés integrációja Pozsony megyével még előttünk áll. Ez több problémát is megoldana, és mindenekelőtt növelné az utasok kényelmét.

A megyénk déli részén élő lakosok közül sokak számára fontos a pozsonyi összeköttetés. Ezért örülök annak, hogy az új vasúti menetrendben megmarad az S65-ös járat, amely Galántáról indul.

Továbbá remélem, hogy a főváros és Komárom közötti vasútvonalon az új szolgáltató megbízhatóbb lesz. Készek vagyunk azonban további segítséget nyújtani a kereslet kielégítésében a helyközi buszjáratok iránt, amelyeket megrendelünk. Jelenleg Vörösmajor lakosai kérésének tettünk eleget.

Hozzájárultunk egy teljesen új dunaszerdahelyi körforgalom megépítéséhez. (2021. április)

Javították a közlekedési infrastruktúra állapotát is?

Igen, ezek a beruházások a legjelentősebbek voltak. Csak a Dunaszerdahelyi járásban több mint 8,3 millió euróért 45 kilométernyi utat újítottunk fel.

Mindez érintette a légi út európai uniós forrásokból finanszírozott rekonstrukcióját, amelynek a második szakasza is folytatódik majd. Egy másik kétfázisú projekt is van, amelynek részeként útfelújítást végzünk, beleértve a Jarčie-patak feletti hidat is Sopornyánál.

Azt is elárulhatom, hogy a Galánta és Nagyfödémes melletti hidak rekonstrukciójának megkezdését szintén tervezzük. Az új európai uniós forrásokat a Galánta és Nagyudvarnok közötti útszakasz felújítására szeretnénk fordítani. Szeretnénk megépíteni azon települések elkerülő útjait, ahol a lakókat zavarja a kamionforgalom okozta por és zaj.

A kerékpárutak építése terén a Keszölcés és Bacsfa közötti szakasznál aktívak voltunk. Megjavítottunk egy szakaszt Alsószerdahely közelében. A települések által alkotott szervezetet támogatva anyagilag hozzájárultunk a Tallós melletti bicikliút megépítéséhez. Készek a tervek a Fekete-víz menti, Szenc felé vezető további szakaszok kiépítésére, valamint a Kis-Duna kerékpárút szakaszainak megépítésére.

Nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy folytattuk a kerékpáros-turisztikai jelzések megújítását, például az értékes vízimalmok környékén. Jókán már felújítottuk ezeket, és hasonló munkálatokat kezdünk Tallóson is. Ott egy új, modern látogatóközpont épül, ami nagyon komoly idegenforgalmi jelentőséggel bír. Mindezt a regionális turisztikai szervezetek, a Csallóköz Területi Idegenforgalmi Szövetség és a Mátyusföld Területi Idegenforgalmi Szövetség is népszerűsíti.

Jelentős felújítás történt az értékes jókai vízimalomban

Az elkövetkező időszakban mit kínál a Dunaszerdahelyi és a Galántai járás lakosainak?

Az említett út- vagy iskolaprojekteken kívül szeretnénk továbbfejleszteni az egészségügyi és a szociális ellátást.

Egy nagy projektet valósítunk meg Ekecsen, ahol öt családi házat építünk 60 lakónak, akiknek a közösségi gondoskodás formáját kínáljuk. A medvei szociális intézményünk egy új épületszárnnyal gazdagodott. Galántán egy modern Szociális Szolgáltatóközpontot nyitottunk a hírhedt Čistý deň épületében, továbbá kész a projekt a szociális otthon kapacitásának bővítésére. Előkészületben van az autisták napközi otthonának megnyitása, valamint az első szociális üzem.

Bevált az otthoni segélyhívó szolgáltatásunk, és több száz egyedül élő lakos használja a megyében. Nem engedünk abból, hogy támogatásokat nyújtsunk a településeknek, a polgári társulásoknak vagy az aktív szervezeteknek, amelyek környezetük megszépítésén dolgoznak. A két déli járásban az elmúlt öt évben ily módon több mint 1 millió eurót osztottunk szét.

Szeretnénk fejleszteni a kulturális intézményeinket is. Egy új raktárat hoztunk létre a Galántai Honismereti Múzeum számára, amelyet a volt alsószeli gőzmalom épületében alakítottunk ki. Egy további raktár építését kezdtük meg a Csallóközi Múzeumban Dunaszerdahelyen.

Galántán egy új könyvtárépületet akarunk építeni, '89 novembere óta az elsőt. Ján és Martina meggyilkolásának helyszínén egy emlékhelyet hozunk létre Nagymácsédon. A nyertes emlékművet egy építészeti pályázaton választottuk ki.

Bővítjük a sopornyai (Šoporňa) Szociális Szolgáltatóközpont kapacitását

Jozef Viskupič a Nagyszombati Kerületi Önkormányzat elnöki posztjára jelölteti magát a demokratikus és antifasiszta pártok, valamint mozgalmak széles koalíciójának támogatásával. Ezek között vannak az Egyszerű Emberek és Független Személyiségek (OĽANO), a NOVA, a Keresztény Unió (KÚ), a ZMENA ZDOLA; a Szabadság és Szolidaritás (SaS), a Kereszténydemokrata Mozgalom, az EGYÜTT – polgári demokrácia (SPOLU – občianska demokracia); a ŠANCA; az ODS – Szlovákia Polgári Demokratái; a ZA ĽUDÍ; a SME RODINA; a Polgári Konzervatív Párt (OKS); a Demokratikus Párt (DS) és a Magyar Fórum. Sőt a Progresszív Szlovákia is a támogatók között van.

Jozef Viskupičcsal együtt egy tapasztalt, regionálisan és szakmailag kiegyensúlyozott 40 fős képviselőjelölt-csapat indul. A jelöltek listája a https://trnavskyzupan.sk/zupny-team linken található meg.

