Most valós esély van rá, hogy magyar ember vezesse Nagyszombat megyét!

Interjú Berényi Józseffel.

A Facebook-bejegyzései alapján nem sokat van otthon mostanság...

Való igaz: a kampány eléggé felpörgött az utolsó hetekre... Nagyszombat megye magyarok lakta járásaiban egymást érik a rendezvények, estére többször végigjárom a Dunaszerdahelyi és a Galántai járást... De én ezt az időszakot minden próbatételével együtt kedvelem...

Miért?

Az emberek miatt. Nem mondhatom, hogy mindig teltházasak a rendezvényeink, sőt gyakorta megesik, hogy családias a hangulat, de aki eljön, az azért van ott, mert érdekli a felvidéki magyarság helyzete. S mivel most egyszerre két választás is zajlik majd szombaton, van is mit elmagyarázni. Nem beszélve arról, hogy szép eredményekkel zártuk az elmúlt öt esztendőt...

Nagyszombat megye alelnökeként hogyan értékeli az éppen befejeződő választási időszakot?

A választási időszak elején viszonylag jól nézett ki a helyzet. A megye bevételei folyamatosan nőttek és a kérdés az volt, mik lesznek a prioritások a költségvetés felhasználását illetően. Mivel szerintem a megye legnagyobb problémája – akkor is és részben most is – a közutak állapota, nem tagadom, én ezt a témát szorgalmaztam mindjárt az elején. Természetesen nem elfeledkezve a többi törvény adta kötelesség felvállalása mellett. Aztán jött a koronavírus, most pedig a szankciók okozta energiaválság... teljesen átíródtak a prioritások.

Mégis mit tart a legfontosabbnak az elmúlt időszak eredményeiből?

Öt év alatt nagyjából 25 millió eurót sikerült a megyei költségvetésből és a megyén keresztül európai támogatásból a Dunaszerdahelyi járásba hozni. Jelentősen megnöveltük a kispályázati támogatások összegét. A Dunaszerdahelyi járásban ez 576 000 eurót jelentett, nagyon sok kulturális rendezvényt és polgári aktivitást ennek köszönhetően lehetett megrendezni. Két új fejlesztési alapot hoztunk létre, folytattuk a megyéhez tartozó iskolák, szociális és kulturális intézmények épületeinek modernizációját és az útfelújításokat. A megye egyik legnagyobb beruházása a Nagymegyeri Kereskedelmi Akadémia új kollégiumának megépítése 884 000 euró értékben. De megemlíteném még a dunaszerdahelyi Vidékfejlesztési Szakközépiskola uszodájának a felújítását, a Vámbéry Gimnázium sportpályájának felújítását és kibővítését és a somorjai tájház rekonstrukcióját. Természetesen a megye kivette a részét a Covid járvány elleni küzdelemből is: Dunaszerdahelyen hoztunk létre nagykapacitású oltóközpontot, mert itt tudtuk a leginkább biztosítani, hogy a magyar emberek is anyanyelven kapjanak egészségügyi információkat.

De azért bizonyosan akad olyan is, amelyet megválasztása esetén már másképp csinálna a megyén...?

Azt tapasztalom, hogy a megye néhány járásában elégedetlenek a polgármesterek az információátadás és általában a megyével való kapcsolattartás területével. Bár érzésem szerint ez nem a Dunaszerdahelyi járást érinti elsődlegesen, de ahonnét ez jön, ez jut el hozzám, ott változtatni szeretnék rajta. Továbbá az európai uniós alapok ellenőrzési mechanizmusa rendkívül lassú: ezen is igyekeznék változtatni. Ezen túl úgy látom, hogy a törvény által előírt területen túl jobban be kell vonni a megyei képviselőket a részletkérdéseket érintő döntéshozatalba is.

Az induló jelöltek közül Önt tartják az egyedüli valós eséllyel induló magyar megyeelnökjelöltnek: véleménye szerint mik lesznek a következő négy év legfontosabb témái a megyén?

Ez a választási időszak megtanította mindenkivel, hogy lehetnek terveink, sőt kellenek a tervek, de az élet ezt jelentősen átírhatja. Biztos, hogy a mai napok fő kihívása az, hogy épületeink energetikailag hatékonyak legyenek, megtaláljuk a megfelelő spórolási lehetőségeket és az emelkedő árak mellett folytatni tudjuk a régió fejlesztését és modernizációját.

Ön a Szövetség párt jelöltje: milyen csapattal vágnak neki a megyei megmérettetésnek?

Az elmúlt öt évben a 8 dunaszerdahelyi és a 6 galántai magyar nemzetiségű képviselő egységes csapatként tevékenykedett Nagyszombatban: a 14 képviselő közösen tudott fellépni, azzal együtt, hogy volt köztünk Hidas és Összefogásos is, ismétlem, belső széthúzás nélkül. Ez nagy érték volt. Ha nem így lett volna, eredményeket sem tudtunk volna elérni. Bízom benne, hogy a következő választási időszakban újra elnyerjük a választók bizalmát és egységesen fogunk ismét fellépni Csallóköz, Mátyusföld és a magyarság érdekében.

Indulásommal a Nagyszombat megyében élő magyarságnak valós esélye van arra, hogy magyar ember vezesse a megyét: bízom benne, hogy élünk a választás adta lehetőséggel, és hogy a felvidéki magyar választók megtámogatnak szavazataikkal!

