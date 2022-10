Hátborzongató: az éjszaka közepén ismeretlenek jelentek meg a házaknál, és elkezdtek hangosan imádkozni

Az éjszaka közepén ismeretlen idegenek jelentek meg egy romatelepen a Svidníkhez közeli Ladomirová községben, és elkezdtek hangosan imádkozni a házak előtt. Az emberek megrémültek, ezért hívták a rendőröket – írja a TV Noviny.

Illusztráció (Fotó: TASR)

A helyiek szerint az idegenek egy fekete furgonnal érkeztek a romatelepre este 11 óra körül. Amíg kb. hatan a környéket tartották figyelemmel, addig a többiek összegyűltek egy helyen, gyertyát gyújtottak és elkezdtek hangosan imádkozni.

A romatelep lakosai szerint az idegeneknek fegyverük is volt, sőt néhányszor lövést is leadtak a levegőbe. Ladislav Cuper polgármester is értesült az esetről, azt viszont nem tudta megerősíteni, hogy valóban eldördültek-e fegyverek. A község melletti erdőben egy régi zsidótemető van, a polgármester így nem tartja kizártnak, hogy az idegenek oda tartottak.

Mivel annak helyét nem jelzi semmilyen tábla, valamint a GPS sem vezeti el oda az embereket, a polgármester szerint csupán arról volt szó, hogy az ismeretlen személyek imádkozni akartak a temetőnél, a navigáció viszont máshová vezette őket.

A jelenet megrémítette a helyieket, ezért értesítették a rendőrséget. Csakhogy, mire azok a helyszínre értek, az idegenek addigra eltűntek.



(tvnoviny.sk)