Hodosban ismét Pohár György hívta ki Balódit

Négy évvel ezelőtt még egy másik kihívója is akadt a falut három választási időszak óta vezető polgármesternek, hogy már csak az OĽaNO jelöltje próbálkozik. Mindketten indulnak képviselőjelöltként a megyei választásokon is.

Illusztráció - Cséfalvay Á. András (archívum)

Balódi László 2010-ben alaposan elverte az akkori faluvezetőt, Tóth Istvánt. Az MKP-s polgármester akkor mindössze 200 szavazatot kapott, míg Balódi 566-ot. 2014-ben aztán Balódinak nem akadt kihívója, 2018-ban viszont kettő is. Egyikük Tóth István fia, Szilárd, aki függetlenként vágott neki a választásoknak, a másik pedig az OĽaNO-s Pohár. A falubeli erőviszonyokat viszont jól mutatja, hogy ketten szereztek harmadannyi szavazatot (Pohár – 147, Tóth - 72, mint amennyit Balódi kapott (672). Ez a szám pedig azt is jelzi, hogy Balódi népszerűsége az első megnyert választása óta még erősödött is a faluban.

Íme a polgármesterjelöltek: Balódi László, Mgr. (51) – polgármester, Szövetség Pohár György (39) – OľaNO, Nova, KÚ, Zmena zdola

A képviselő-testület négy évvel ezelőtt csaknem teljesen kicserélődött, csupán Posztós Mónika folytatta az addigi képviselők közül. Ő most is ott van a jelöltek között, a testület harmada viszont most is mindenképp új lesz, ugyanis a 9-ből 3 jelenlegi képviselő már nem indul újra – noha a választási ciklus közben is volt némi kicserélődés, Győri Bélát és Fabian Lászlót Bokros Mária és Gálffy Judit váltotta.

A hodosi testületet jelenleg kétharmadrészt hölgyek alkotják, ám mindhárom leköszönő képviselő hölgy: Bokros Mária, Nagy Irma és Szabó Katalin. A jelöltek között viszont fele-fele arányban vannak férfiak és nők. A tújelentkezés nem egész kétszeres (9-en juthatnak be a 16 jelöltből).

A jelöltek között 7 a Szövetség támogatásával indul, a jelenlegi képviselők közül viszont csak hárman vannak közöttük: Kardos Mária, Posztós Mónika és Rácz Pál. A négy éve még MKP-jelöltként indult Kálmán Gergely idén függetlenként vág neki, Gálffy Judit és Kmeť Jozef úgyszintén.

A Szövetség jelöltjein kívül csak egyvalaki, a polgármesteri címért is küzdő Pohár György indul pártjelöltként (OľaNO), rajtuk kívül 8-an függetlenként.

Íme a képviselőjelöltek: Balódi Pál (40) – hivatásos sofőr, független Bulajčíková Anna, Mgr. (67) – nyugdíjas, független Gálffy Judit (70) – nyugdíjas, független Gyóri Zsolt (52) – sofőr, Szövetség Kálmán Gergely (40) – vállalkozó, független Kardos Mária (27) – egyéni vállalkozó, Szövetség Klempa Katalin, Mgr. (43) – vállalkozó, független Jozef Kmeť, MUDr.,MPH (64) – orvos, független Kovács Árpád (59) – rokkantnyugdíjas, Szövetség Nagy Edina (32) – szakmai referens, független Nagy Noémi (26) – adminisztratív dolgozó, Szövetség Németh Imre (52) – egyéni vállalkozó, Szövetség Ónodi Alexandra, Mgr. (31) – alapiskolai pedagógus, független Pohár György, Mgr. (39) – vállalkozó, OľaNO, Nova, KÚ, Zmena zdola Posztós Monika (56) – egyéni vállalkozó, Szövetség Rácz Pál (57) – technikus, Szövetség

(SzT)