Dráma a régiófocis mérkőzésen: agyvérzést kapott a fiatal labdarúgó, miután ütközött az ellenfél játékosával

Súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba egy 23 éves labdarúgót, miután összeütközött az ellenfél játékosával az alacsonyabb osztályú régióbajnokság egy mérkőzésén – számolt be róla a Nový Čas.

Fotó: Cséfalvay Á. András - illusztráció

A 7. ligás Pohronský Ruskov – Žemberovce mérkőzésen történt, hogy a vendégcsapat 23 éves játékosa, Milan összeütközött a hazai Roderikkel. Milan a saját lábán ment le a kispadra, ott viszont a jegyese, Natália mellett elájult. A kiérkező mentők mélyaltatásba helyezték, majd kritikus állapotban elindultak vele az érsekújvári kórházba. Útközben megállapították, hogy Milan erős agyvérzést szenvedett, ezért sürgősen meg kell műteni.

A fiatal családját megrémítették a történtek. Édesanyja szerint tízéves kora óta focizik, a sport nélkül pedig el sem tudná képzelni az életét. Natáliával tavaly karácsonykor volt az eljegyzésük.

A hazai csapat játékosa, Roderik szintén sajnálja a történteket. Így emlékszik vissza az esetre: „Nálam volt a labda, és az ellenfél kapujára támadtam. Milan elvette tőlem, ezért megfordultam és elindultam utána, közben egy csapattársam, Peter is csatlakozott. Becsúszva el akarta venni tőle a labdát, Peťo a földön volt, és Milan is a földre került. Én nagy lendületben haladtam mögöttük, nem tudtam őket kikerülni, még meg is botlottam, és nem tudtam irányítani az esésemet. Próbáltam elkerülni a kontaktust, de az egyik lábamon lévő sípcsontvédővel valószínűleg eltaláltam Mian fejét” – írta körül a szituációt.

A CT-viszgálatok akut agyvérzést állapítottak meg Milannál, ezért sürgősen megműtötték. Martin Melišek, az érsekújvári kórház idegsebészeti osztályának főorvosa szerint szerencse, hogy Milan időben kórházba került. Azóta már viszonylag magához tért, kommunikál, de még egy picit lassú. Az orvos szerint ugyanakkor ez normális azt követően, amin átment. Jelenleg nincs életveszélyben. A rendőrség vizsgálja a futballpályán történteket, és testi sértés ügyében indított eljárást.



(Čas.sk)