"Ezek a k*rvák folyton kiabálnak ránk, és mi ez ellen nem tudunk semmit se tenni" - fakadt ki az orosz katona egy telefonbeszélgetés közben

A felvételen az hallatszik, ahogyan az orosz katona éppen a dühkitörése közepette kéri meg a feleségét, hogy:

Majd elmondja, hogy rögtön az első vonalban harcolnak. Szerinte kint egy csomó orosz katona hullája fekszik, amelyeket senki sem szállít el.

A továbbiakban az hallható, ahogyan a feleség megígéri, hogy értesíteni fogja a minisztériumot, majd rákérdez, hogy mit is mondjon pontosan, amire a férje csak így válaszol:

"Küld egy panaszt abba a minisztériumba. Menj oda és csinálj valamit! Jöjjenek ide és b*sszanak szét itt mindent. Ezek a k*rvák még azt sem engedik meg, hogy a családjainkal beszéljünk. Rohadt szemétládák. A kezeink már fáradtak, drágám. Puszillak és ölellek" - fejezte be a beszélgetést a katona.

The Russian soldier in the Donetsk area goes ham in a call with his wife, begging her to urgently reach out to the Ministry of Defence and resolve the issue with faulty tanks that "stall every 50 meters". He also complains they are not allowed to pick up bodies or call relatives. pic.twitter.com/8VsMSbG8Qn