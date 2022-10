BMI: Rekord számú roma polgármestert választottak Szlovákiában

Szlovákiában a választások után rekord számú roma polgármester lesz, mutatja a Bél Mátyás Intézet (BMI) választási elemzése. A BMI kutatói szerint a választók 52 roma polgármesternek szavaztak bizalmat. Ez a roma kisebbség jelenlétének további növekedését jelenti a helyi önkormányzatokban. A BMI adatai szerint 2014-ben még csak 38 roma polgármester volt, 2018-ban pedig 44.

Fotó: Cséfalvay Á. András - illusztráció

A legtöbb roma polgármestert Besztercebánya megyében találjuk (19), majd pedig Eperjes (15) és Kassa megyékben (14). A járások közül Rimaszombat (12) viszi a prímet, ahol nagyrészt magyarajkú roma polgármesterek vannak. A járás roma megyei képviselőt is választott Vavrek István személyében. A pártok közül a Roma Koalíció Pártja (12), a Hlas (10), a Szövetség (6) és a Princíp (5) érték el a legjobb eredményt. Utóbbi korábban a Szlovákiai Roma Unió Pártja néven politizált. Ezúttal csak 3 független roma jelölt futott be, míg 2018-ban 9 ilyen polgármester volt.

„A roma jelöltek sikerességének monitorozása a helyi önkormányzatok szintjén azért fontos, hogy lássuk, mennyire képes ez a közösség bekapcsolódni a helyi politikába. Bár a nemzetiség nem a minőség garanciája, elképzelhetetlen egy igazságos társadalom kiépítése anélkül, hogy a kisebbségek részt vennének annak kormányzásában. A Roma Közösségek Atlasza 2019 kutatás alapján tudjuk, hogy 171 olyan település van, ahol a romák számszerű többségben vannak, és 134 további, ahol legalább a lakosság harmadát teszik ki. Ehhez képest a most megválasztott 52 fő még mindig viszonylag alacsony, bár pozitív jel a növekvő tendencia” – mondta Ravasz Ábel, a BMI elnöke.

A roma polgármesterek viszonylag nagy fluktuációnak vannak kitéve. A most megválasztott roma polgármestereknek csak alig több mint fele (56 %) volt eddig is hivatalban, a többiek újak, esetleg visszatérők. 8 olyan falu is van, ahol az előző időszakban roma polgármester volt, most viszont nem. A roma nők képviselete alacsony szinten maradt, bár 2018-hoz viszonyítva most egyel több a roma polgármesternő.

A BMI a roma polgármesterek számának és helyzetének alakulását a választási időszak során is figyelemmel kíséri majd.



(bmi)