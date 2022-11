Árnyékra vetődtek Sliačon, a nép harmada elutasította az amerikai katonai bázist, amit soha nem is terveztek oda

Az ügyben kiírt helyi népszavazás Jaroslav Naď védelmi miniszter szerint csupán a választási kampány része volt.

Fotó: TASR

A hétvégi önkormányzati választásokkal együtt, de egy másik helyiségben zajlott a helyi népszavazás a közép-szlovákiai Sliačon, amit a város egy, a helyi lakosok 31%-a által aláírt petíció nyomán írt ki. Az aláírásokat akkor gyűjtötték, amikor Szlovákia ratifikálta a védelmi szerződést az USA-val.

"Egyetértek azzal, hogy a városi képviselő-testület tegyen meg minden törvényes lépést annak érdekében, hogy megakadályozza egy amerikai katonai bázis létrehozását bármilyen formában a sliači reptéren vagy annak környékén?" - tették fel kissé sután a kérdést.

A helyi önkormányzat bízott abban, hogy az önkormányzati választás részvételi aránya megemelheti a helyi népszavazáson résztvevők arányát is. Sliačon végül a választásra jogosultak közel 54%-a vett részt (2161-en adtak le érvényes szavazatot), és ez az arány elegendő lett volna a sikeres népszavazáshoz is. Ugyanakkor csupán a választásra jogosultak 37%-a (1513) ment át a népszavazásra, és nekik is csupán kb. a 75%-uk értett egyet a feltett kérdéssel, tehát összességében körülbelül a választásra jogosultak 27%-a.

A polgármestert, Ľubica Balgovát, aki a népszavazás egyik támogatója volt, újraválasztották, az érvényes szavazatok 41%-át kapta, legerősebb ellenfele is több mint 300 szavazattal maradt el tőle. A helyi népszavazás eredményével a törvény szerint három napon belül foglalkoznia kellett a képviselő-testületnek, és az hétfőn este tudomásul is vette annak eredményét. A testület pedig arra kötelezte Balgovát, hogy járjon utána, mi következik az amerikaiakkal kötött védelmi szerződésből a városra vonatkozóan. A határozatot hat képviselő hagyta jóvá, ketten ellene szavaztak, egy pedig tartózkodott.

Branislav Petroch, a város jogásza szerint a referendum törvényes volt. Némely képviselő a hétfő esti vitában azt az álláspontot képviselte, hogy ilyen referendumot ki sem kellett volna írni. Alexandra Butašová Bidloňová képviselő például azt mondta, hogy mikor a népszavazásról szóló határozatot elfogadták, akkor nem is volt előttük ismert a kérdése, és nem vitatták a népszavazás értelmét. A polgármester szerint viszont a referendum minden törvényi feltételt teljesített és ilyen kérdéssel kellett kiírni.

Jaroslav Naď védelmi miniszter az eredmény kihirdetése után kijelentette, hogy az nem jelent semmi Szlovákia vagy a kormánya, a védelmi minisztérium, de még Sliač városa számára sem. Leszögezte, hogy a sliači reptéren nem is volt, most sincs és nem is lesz amerikai katonai bázis.

Hangsúlyozta, hogy ez az egész téma csak a választások előtti kampány része volt. Azt kívánta a most felálló önkormányzatnak, hogy kommunikáljanak felelősségteljesebben a polgárokkal.

(TASR)