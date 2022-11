2 éves kisfiú tűnt el a hegyekben, szívszorító látni a hőkamerán, ahogy egy rendőr rátalál! (Videó)

A gyermeket helikopter és hőkamera bevetésével sikerült megtalálni.

Drámai hétvége után vannak a cseh mentőszolgálatok. A hétvégén egy kétéves kisfiú eltűnését jelentették a szülei a csehországi Sas-hegységben (Orlické hory).

A szülők barátaikkal együtt voltak kirándulni Sedloňov település közelében, amikor szombaton kora este egyszer csak eltűnt mellőlük a kisfiú. Azonnal riasztották a mentőszolgálatokat, a gyermek keresésébe bekapcsolódott a rendőrség, továbbá a hivatásos és önkéntes tűzoltók és a hegyi mentőszolgálat is.

Bevetettek egy rendőrségi helikoptert is, amely nem sokkal később már jelentette is, hogy megtalálták a kisfiút. Lucia Konečná rendőrségi szóvivő a ČT24 hírportálnak arról számolt be, hogy a kicsi meg volt rémülve, de nem esett semmi baja.

A cseh rendőrség közzétette a Facebookon a hőkamera felvételét, melyen látni, ahogy a kicsi odalent bolyong az erdőben. Fentről instruálják a mentőcsapatokat, merre találjak, néhány pillanattal később pedig erős pillanatok következnek, mikor az egyik rendőr megtalálja és azt mondja neki: "Ne félj, megvagy, ne félj!"

A kisfiút mintegy 100-an keresték, és 90 perccel az eltűnése bejelentését követően megtalálták. A rendőrség közölte, hogy ilyen esetekben a bevetés gyorsasága, ami leginkább számít. "Mielőbb megkezdjük a keresését, annál nagyobb az esélye, hogy épségben megtaláljuk. Ugyancsak érvényes, hogy minél kisebb gyermekről van szó, annál fontosabb, hogy a lehető leggyorsabban jelentsék az eltűnését" - jegyezte meg a rendőrségi csapat vezetője, Libor Haken.

(Tvnoviny.sk)