Íztelen, hideg, beazonosíthatatlan, egy esetben kukacos ételre is panaszkodtak a dunaszerdahelyi magángimi tanárai hetekkel ezelőtt, a Gastro DS magánakciót emlegetve csak most reagált

Súlyos minőségi romlást emlegetnek a Gastro DS egyik iskolakonyhájáról kapott ételek kapcsán levelükben a dunaszerdahelyi magángimnázium tantestületének azon tagjai, akik ott ebédelnek. Kosztra András, a városi cég igazgatója szerint viszont erre akkor kellene panaszkodniuk, amikor az ételt megkapják. Úgy tűnik, a panaszok valahol elakadnak, reakció a városi cég részéről pedig már csak akkor érkezik, mikor ég a ház, és mint egy pont az i-re, felkerül egy kritikus bejegyzés a Facebookra, ami aztán önálló életre kel.

2021-ben a nyári szünet előtt egy szülői petíció született a Gastro DS által üzemeltetett iskolakonyhákban kínált ételekkel kapcsolatban tapasztalt hiányosságok miatt, de a „kecsupos tészta” őszi szünet utáni esete vonta maga után a legintenzívebb kritikacunamit.

Nemcsak a Facebookon, de az önkormányzat ülésén is, és Hájos Zoltán személycserét ígért, ha nem jönnek be a végrehajtott intézkedések.

Történtek változtatások a cégen belül, de januárban ismét becsúszott egy hiba, avas ízű tészta került a gyerekek elé, amire viszont nagyon gyorsan reagáltak.

Idén februárban a Gastro DS igazgatójával, Kosztra Andrással beszélgettünk a cég működéséről, melyben boncolgattuk a vitatott időszakot, és úgy vélte, sikerült számos olyan cselekményt kiküszöbölniük, amit a nagyon nagy számú elkészített ebéd apró hányada kapcsán esetleg kifogásoltak.

Január közepétől rendszeresen jártak szülők is kóstolni, és ez idő alatt rendben találták a tálalt ebédeket.

Hébe-hóba azóta is felmerültek kritikák, de olyan koncentrált formában, mint most, korábban nem. Pontosabban nem is most, hanem néhány héttel ezelőtt. A Gastro DS által szintén kiszolgált, a Smetana ligeti alapiskola épületében működő magángimnázium tanárai ugyanis egy panaszlevelet írtak a Gastro DS vezetőségének. Ezt akkor nem hozták nyilvánosságra, de miután hetekig nem kaptak semmilyen választ, az egyikük, Fónod Júlia egy Facebook-posztban véleményezte az aznapi ebédet, káposztás tésztát, amit ismét el lehetne intézni az ízlések és pofonok problémájával, bejegyzésében azonban utalt a válasz nélkül maradt panaszlevelükre is.

Sikerült megszereznünk a levelet, mely így kezdődik: „Sajnos ebben a tanévben szomorúan tapasztaltuk, hogy a Gastro DS s.r.o. szolgáltatásának színvonala erősen megromlott.”

Leírják, hogy a magángimnázium tanárai az ebédet a Smetana ligeti alapiskola étkezdéjében kapják a Jilemnický utcai iskolakonyháról, majd az utóbbi időben tapasztalt problémákat sorolták fel. Eszerint az ételadagok egyre kisebbek, és szerintük nem valószínű, hogy megfelelnek az előírt normának a középiskolások részére. Szavaik szerint rendszeresen későn kezdik osztani az ebédet, ami ráadásul gyakran kihűlt.

„Az étel íztelen és erősen hiányos, pl. a húsos bablavesben 0, azaz nulla hús és 1 db. bab volt, a túrós tészta elfőtt és hideg, a mákos tésztában, sajnos, kukac volt (erről videófelvétel is készült)” – írják, végül kifejtik, pozitív változást szeretnének. Utalnak arra, hogy szeretnék a Szabó Gyula Alapiskolában lévő iskolakonyháról kapni az ételt, ahonnan a Vámbéry Ármin Alapiskola is kapja a tavaly történt esetek óta, mivel szerintük „köztudott, hogy ott jobb minőségű és ízű”.

Terebessy Máriától, az iskola egyik tanárától azt az információt kaptuk, hogy a levelet néhány héttel a választások előtt A. Szabó Lászlónak adták át, aki ugyan hivatalosan a választásokig volt a város alpolgármestere, de több más fronton is kapocs az érintettek között. Egyrészt az iskola alapítója és fenntartója, másrészt a Gastro DS felügyelő bizottságának is tagja.

A. Szabó László érdeklődésünkre megerősítette, hogy az iskola tanárai a választások előtt néhány héttel egy három pontban megfogalmazott levelet adtak át neki, amit tízen írtak alá. „Ezt én személyesen konzultáltam velük, és egyben kértem, hogy ha bármi rendellenességet tapasztalnak, akkor elsősorban azonnal az ételkiadó szakácsnőknek jelezzék, és ha nem történik változás, akkor mindenképpen szükséges a cégvezetés bevonása” – húzta alá.

Hozzátette, a káposztás tészta esetével kapcsolatban, amiről szerdán született meg Fónod Júlia Facebook-posztja, „jobb lett volna a megfelelő helyen kopogtatni”.

Elárulta, hogy beszélt a Gastro DS igazgatójával, Kosztra Andrással, aki péntek reggelre bejelentkezett az iskola igazgatójához, hogy megbeszéljék a problémát.

A Jilemnický utcai központi iskolakonyha átadóján, 2019 szeptemberében, jobbról Kosztra Andrással

Ezt egyébként érdeklődésünkre Kosztra András is megerősítette csütörtökön, telefonon. Elmondta, hogy az ügyben nem szeretne nyilatkozni, viszont elárulta azt is, hogy a tanárok panaszlevelét nem látta, csak hallott róla.

Szintén nehezményezte, hogy a tanárok nem az ételkiadónál reklamálnak, mikor a kritikus ételt megkapják.

Terebessy tanárnő viszont erre reagálva azt mondta, hogy ezen már túlvannak.

„Nyilván így kezdtük, de ott azt a választ kaptuk, hogy ők erről nem tehetnek, csak kiadják azt, amit kapnak.

De mi nem tudjuk még csak azt sem leellenőrizni, hogy egyáltalán tényleg későn kapják-e. A magángimisek számára 11.30 és 11.55 között határozták meg az ebédidőt, ha viszont ebből elmegy 10 perc, akkor mire az utolsó gyerek ebédhez jut, már becsengetnek” – fogalmazott.

Hozzátette, „elképzelhető, hogy emberi mulasztásokról van szó mindegyik esetben, amiket felvetettünk, de ezt nem a Gastro DS-nek kellene ellenőriznie?” Véleménye szerint már rég így kellene tenniük, és nem megvárni a panaszokat.

Terebessy Mária elárulta azt is, hogy ez már a sokadik panaszuk volt.

„Tavaly is volt szó a problémáról, de idén határozott romlást tapasztaltunk. Azt lehet mondani, hogy tavaly még a levesek finomak voltak, de idén katasztrofálisak. Sokszor hidegek, néha beazonosíthatatlanok, sokszor csak léből állnak. Akkor telt be a pohár, amikor a húsos bablevesben se hús, se bab nem volt” – húzta alá.

Kosztra András csütörtökön utalt egy konkrét személyhez nemigen köthető Instagram-oldalra (@smetanov.haj.obedy), amelyen fotókkal illusztrálva jelenik meg egy rövid értékelő az aktuális iskolai ebédekről – akad köztük negatív kritika is, de többnyire pozitív. Kosztra András elmondta, ezt tartja objektívnak. Az oldalnak egyébként 71 követője van, és 12 bejegyzés található rajta, a legrégebbi október 10-i, tehát hozzávetőlegesen akkor indulhatott, amikor megszületett a tanárok panaszlevele.

Miután csütörtök délutáni telefonbeszélgetésünk során abban maradtunk, hogy a pénteki találkozó, illetve azután, hogy megismerkedett a panaszlevél tartalmával, jelentkezni fogunk, ennek elébe menve pénteken e-mailben megismételte, hogy nem akar róla nyilatkozni. Az iskolában tartott megbeszélésről viszont a levélben leírta: „Bár megfogalmazódott néhány kifogás a tavalyi iskolaévhez viszonyítva, de ezek javarészt helyben oldható – és oldott dolgok.”

Hozzátette, a Facebookra szerdán feltett posztot „egy személy magánakciójának” tartja, és leírta azt is, hogy „az ön által említett levél sem a magángimnázium szervezésében íródott”.

Terebessy Mária ehhez képest megerősítette, hogy a panaszlevelet körülbelül 10-en írták alá, mindegyik tantestületi tag, aki oda jár ebédre. Köztük van Kiss László igazgató is, akit a Kosztra Andrással folytatott péntek délelőtti megbeszélése után kérdeztünk az ügyről. Arról, hogy mikor és hol kellene „kopogtatniuk”, hasonlóképp vélekedett, mint Terebessy tanárnő.

„Hogy milyen ízű a leves, ízesítve van-e, vagy sem, azt én itt nem tudom oldani, mert máshol főzik. Ezt vele (Kosztra Andrással – a szerk. megj.) tudom oldani. Van, amit próbálunk helyben oldani, másrészt hiába kellene itt, ha időről időre változik a konyhavezető vagy az alkalmazottak személye” – húzta alá, hozzátéve, hogy a hibák, amiket felvetettek, nyilván a leggyakrabban apróságokon múlnak, leginkább az odafigyelésen.

Kosztra pénteki levelében közölte még, hogy a magángimnáziumi étkezők és bármely ügyfelük meglátásait és javaslatait is szívesen fogadják, „a megfelelő helyszínen és módon”.

„Biztosíthatok mindenkit, hogy munkatársaim szívesen adnak felvilágosítást, segítséget, és az esetleges panaszokat is meg tudják oldani a helyszínen. Írásos panaszok fogadására kialakítottuk a reklamacie.gastrods@dunstreda.sk postafiókot, de ha szükséges, szívesen beszélek személyesen is ügyfeleinkkel” – húzta alá.

Azt egyébként Kiss László is megerősítette, hogy a péntek délelőtti megbeszélésük konstruktív volt.

„Átvettük, hogy szerintünk mik a problémák, konstruktívan állt hozzá a cégvezető, és azt mondta, ezeket orvosolják. Az idő eldönti, hogy mi történik, reméljük tényleg így lesz” – fogalmazott.

„Remélem, sikerül valamilyen változást elérni, ami minden érintett, elsősorban a szolgáltatást igénybe vevők számára elfogadható lesz” – fűzte hozzá A. Szabó László, az iskola alapítója.

