Egy 35 emeletes felhőkarcolót borítottak be a lángok Dubajban (+VIDEÓ)

A tűz keletkezésének okairól, és arról, hogy valaki megsérült-e egyelőre nincsenek információink.



VIDEÓ:

In #Dubai, the #Emaar skyscraper caught fire near the #BurjKhalifa, the tallest building in the world.



At the moment the fire was extinguished, there is no information about victims. pic.twitter.com/QtPmRBHSTq