Kertészkedünk: Érdekességek a gyümölcsök világából I.

Ez a cikk elsősorban azoknak szól, akik a napokban szeretnének gyümölcsfát telepíteni, de természetesen azoknak is, akik egyszerűen csak érdeklődnek az újdonságok iránt. Az alábbiakban bemutatok néhány új, vagy nálunk kevésbé ismert gyümölcsfajtát.

Augusztin sárgabarack

Romániából származik. Ahogy a neve is mutatja, kései, augusztus elején – közepén érik. Legfőbb előnye a mellett, hogy augusztusban szüretelhetjük, mikor a hagyományos fajták már rég leértek – az, hogy a tavaszi fagyok nem bántják, mivel későn is virágzik. Erős növekedésű. Gyümölcse közepes méretű, lédús. Húsa narancssárga, pépes állagú, illatos, aromás. Friss fogyasztásra, de lekvárnak, befőttnek is kiváló. Önbeporzó, rendszeresen bőven és megbízhatóan terem.

Farbaly

Farbaly

Francia nemesítésű kajszibarack. Egyre kedveltebb és keresettebb nálunk a termesztők körében. Kései érésű, a Bergeron után érik július végén – augusztus elején. Március végén virágzik. Gyümölcsei szép nagyok, 70-80 grammosak, kemény húsúak, nagyon édesek, narancs ízűek. Szintén önbeporzó. Sokat virágzik, rendszeresen sokat is terem. Betegségeknek jól ellenáll.

Ceglédi óriás

Július közepén érő fajta. Hagyományosan nevelve 70-80 grammos termést hoz, de rendszeres öntözéssel és tápanyag utánpótlással 100-120 grammos átlagtömegű terméseket ad. Alakja megnyúlt, kissé lapított. Vékony héja világossárga a napos oldalon piros orcával. Húsa narancssárga, lédús. Magja édes. Jól porozzák pl. a Magyar kajszi, Gönczi magyar kajszi és más sárgabarackok a környéken.

Sirena

Sirena

Szintén kései érésű sárgabarack, július legvégén, augusztus első felében szüretelhető. Fája közepes növekedésű. Korán termőre fordul. Önbeporzó, rendszeresen és gazdagon terem. Gyümölcsei középnagyok, bőlevűek, édesek, pépes állagúak, enyhén savasak.

Envoy

Kései érésű őszibarack, az USA-ban nemesítették ki. Augusztus második felében érik. Gyümölcsei középnagyok – nagyok, kissé megnyúltak, oválisak. Héja enyhén szőrös, sárga színű pirossas színeződéssel. Húsa sárga, nagyon édes, kellemesen aromás. Éretten jól elválik a magjától. Frissfogyasztásra, de befőzésre is kiváló. Nagy méretű, minőséges gyümölcsök jellemzik. Rendszeresen és bőven terem.

Favorita Moretini

Favorita Moretini

Florenciában, Olaszországban nemesítették még a hetvenes években. Fája középerős növekedésű, nagyon jól formázható. Nagyon szép rózsaszín virágai középkésőn nyílnak. Középnagy termései sárgászöldek, vékony héjjal. Húsa narancs színű, aromás, nagyon finom édes. Gyümölcsei egyforma nagyok, nem repednek esős időben sem. Hajtásai és virágai jól ellenállnak a fagynak. Megbízhatóan fajta.

Harbrite

A kanadai Ontárióból származó rezisztens őszibarack. Nagyon sikeres nemesítés. Augusztus derekán érik. Gyümölcsei középnagyok, úgy 180 g tömegűek. Színe világos sárgától a pirosig terjed. Húsa sárga, szilárd, aromás. Jól szállítható és jól tárolható. Betegségeknek nagyon jól ellenáll, fagyoknak szintén. Alig kell permetezni. Bőtermő, jól tűri az időjárás viszontagságait.

Harnas

Az előbbi fajtának a korai változata. Július elején érik. Magas hozamú, krémsárga húsú őszibarack. Nagyon jól ellenáll a betegségeknek és jó fagytűrő. Teljesen magvaváló, önbeporzó. Közepes növekedésű, gyümölcse 120 – 140 g. Keveset kell permetezni, a kedvezőtlen időjárású években is biztonsággal terem.

Royal Glory

Royal Glory

Szabad fordításban Királyi dicsőség a neve, s tényleg csúcs az őszibarackok között ez a szintén kanadai fajta. Augusztus első felében, a Redhaven előtt néhány nappal szüretelhető. Termései extra nagyok, sötétpiros színeződéssel. Húsa narancssárga, nagyon édes, zamatos, alacsony savtartalommal. Jól szállítható és jól tárolható. Egy nagyon ígéretes fajta.

Harblaze

Harblaze

Egy vadonatúj rezisztens augusztusi nektarin. Közepes gyümölcsei édesek, aromásak, magvaválók. Augusztus elejétől közepéig érnek. Nem érzékeny a rovarokra, sem a rothadásra. Korán termőre fordul, stabilan sokat terem. Ellenállósága kiemelkedő.

(Folytatjuk)

Angyal József, AGROCENTRUM Nyárasd

