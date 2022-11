Rengeteg 500 eurós volt a megbütykölt könyvben, de a tanúnál nem volt vonalzó, hogy mindenre tudja a választ

Hat órán keresztül kellett válaszolgatnia a bíróságon Bernard Slobodníknak, aki még a Smer-korszakban a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség (NAKA) pénzügyi egységének főnökeként dolgozott. Őt a már korábban lesittelt Dušan Kováčik speciális ügyész újabb korrupciós ügye elsimításán dolgozó védők faggatták órákon át.

Fotó: TASR

A rendőrséggel együttműködő vádlott nem tért el a korábban általa elmondottaktól. Slobodník kitart amellett, hogy igazat mond arról, hogy a volt különleges ügyész hogyan vett át 50 ezer euró kenőpénzt egy megbuherált könyvben. Kováčik, aki börtönegyenruhában jár a bíróságra, mert egy hasonló ügyben idén májusban már elítélték 8 évre, hazugnak nevezte Slobodníkot.

Kováčik ügyvédei belementek a részletekbe. Slobodníktól például azt szerették volna megtudni, hogy pontosan hogyan alakították át az exügyésznek szánt kenőpénzt tartalmazó könyvet, ezért azt is firtatták, mekkora rés volt a könyvben az ötszáz eurós bankjegyek mellett. "Szorosan volt elhelyezve, talán egy milliméternyi hely ha maradt... Nem volt nálam vonalzó, és csak három másodpercig volt a kezemben" – hangzott az ügy kulcsfigurájának számító Slobodník válasza.

Még 2016-ban Slobodník az 50 ezres kenőpénzt tartalmazó, megbütykölt könyvet a most szökésben levő, SIS-hez kötődő üzletembertől, Peter Koščtól kapta, azzal, hogy adja át a könyvet Dušan Kováčiknak. A különleges ügyész ezért cserébe állítólag két ügy eltussolását vállalta. Kováčik védőügyvédje szerint a tanú történetei logikátlanok és kitaláció az egész.

Amúgy korábban a rendőrségnek öt tanú is igazolta, hogy a titkosszolgálatok korábbi vezetője, Vladimír Pčolinský egy ismerősével, a szökésben lévő vállalkozóval, Peter Koščcsal szervezte meg az ún. rendőrháborút. A pénteki tárgyaláson előjött az, hogy a SIS-hez kötődő Košč házkutatása során a rendőrök több pisztolyt, rengeteg készpénzt és aranyrudakat is találtak, de a rendőrségtől származó dokumentumokat is.

Visszatérve Slobodníkra, ő a Tisztítótűz (Očistec) nevezetű ügyben is tanúskodik, amelynek megalapozottságát az ellenzék egyik vezére, Robert Fico megkérdőjelezi. Ebben az esetben is szerepel Kováčik, aki a vád szerint állítólag még a Smer uralma idején a rendőrséget maffiaszerűen irányító Bödör család kezére dolgozott. Az érintettek természetesen tagadják a vádakat.

Októberben a Tibor Gašpar exfőzsaru és Norbert Bödör Smer közeli oligarcha nevével fémjelzett ügy az Alkotmánybírósághoz került. Az ügyet az elejétől fogva kritizálta Robert Fico, akinek kormányzása alatt az ügyben tárgyalt rendőrségi maffia a gyanú szerint kiépült.

(Dennikn)