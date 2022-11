Kertészkedünk: Érdekességek a gyümölcsök világából II.

Saturn laposbarack

Középkorai fajta, augusztus derekán érik. Jóval alacsonyabb a savtartalma, mint a klasszikus őszibarackoknak, ezért nagyon édes. Termése csak enyhén szőrös, húsa krémfehér, lédús, enyhe mandulára emlékeztető aromával. Magja apró, könnyen elválik a húsától.

Nem igényes, ellenálló, jól viseli az alacsonyabb hőmérsékleteket. Kitűnő frissfogyasztásra, de kompótnak is.

Saturn

Golden Delicius Reinders

Ki ne emlékezne a múlt század hetvenes – nyolcvanas éveinek egyik sikerfajtájára, a Golden Delicius – ra, népiesen „sárga almára „ ? Csak azért hívom fel a figyelmet megújított változatára, mert valóban többet tud, mint az eredeti Golden.

Közepes növekedési eréjű, viszonylag könnyű metszeni. Nagyon jól poroz más almákat. Október derekán érik, februárig simán eltárolható, de megfelelő körülmények között akár júniusig is. Termése lédús, ropogós, aromás, nagyon finom. Rendszeresen terem, gyümölcsei nem hullanak. Az eredeti fajtától jóval ellenállóbb, és jobban tárolható.

Csárdáskirálynő

Rezisztens oszlopos alma. Szerb nemesítés. Szeptember elején – közepén érik. Középnagy gyümölcsei élénkpirosak. Húsa fehér, ropogós, enyhén savanykás. Úgy 2,2 m magasra nő, koronája zárt, oszlopos. Kevés permetezést igényel. Nagyon jól tárolható, akár 6 hónapig is.

Csárdáskirálynő

Geinsenheimer Top

Szeptember derekán érő oszlopos szilva. Az új német nemesítésű ellenálló Top sorozat egyik tagja. Gyümölcsei középnagyok, nagyon édesek. Különleges aromával, 30 – 40 g tömegűek. Önbeporzó, korán termőre fordul. Kedvelt fajta a termelők körében.

Geisenheimer Top

Topgigant Plus

Az előbb említett sorozat egyik legnagyobb termésű tagja. A Čačanská najbolja és a Prezident fajtákból nemesítették. A „Plus“ a nevében azt jelenti, hogy termései a nagytól is nagyobbak. A 100 g-ot is elérhetik ! Sarkavírussal szemben toleráns, részlegesen önbeporzó. Gombabetegségeknek jól ellenál. Gyümölcse lédús, édes – savanykás, nagyon ízletes. Augusztus végétől érik.

Topgigant Plus

Queen Mary oszlopos cseresznye

Korán termőre fordul, július derekától érik. Nagy gyümölcsei szív alakúak, tűzpirosak. A húsa sötétpiros, ropogós, édeskés, lédús. Fája 2-2,5 m magasra nő. Megbízhatóan terem és sokat terem, mert önbeporzó. Betegségeknek jól ellenáll.

Sunburst cseresznye – A Stella és a Van kersztezésével állították elő kanadai nemesítők. Önbeporzó fajta, ezért rendkívül termékeny. Kitűnően poroz más cseresznyefajtákat, de meggyeket is. Június közepén, a Burlat után 15 – 20 nappal érik. Termései nagyok, 25-30 mm nagyságúak. Éretten sötétpirosak, fényesek. Húsuk világospiros, bőlevű, édes – savas. Ropogósak, zamatosak.

Queen Mary

Robijn

Önbeporzó mandula, nem kell mellé porzó. Csodaszép rózsaszín virágai a kert pompás díszei. Később virágzik, mint a többi mandula, ezért általában elkerüli a tavaszi fagyokat. Termései édesek, félpapírhéjúak. Jól viseli a kedvezőtlen körülményeket, de napos helyre, meszes talajra, szélvédett helyre kell ültetni.

Robijn

Texas

Talán a legfinomabb termésű önbeporzó mandula. Októober közepén érik. Termései 5 cm nagyok, zöld színűek, édesek, tojás alakúak. Fája buja növekedésű, terebélyes koronával. Igénytelen fajta, de a napos fekvésű termőhelyet kedveli. Nagyon későn virágzik, ezért a tavaszi fagyok nem tesznek kárt benne.

Texas

Angyal József, AGROCENTRUM Nyárasd

Kapcsolódó cikk:

-p-