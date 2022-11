Tévhitek az okosotthonokról – felesleges kényelem vagy hatékony spórolás?

Az utóbbi években már megszokhattuk, hogy körülöttünk szinte minden eszközt, tárgyat, sőt, ruhadarabot okosnak hívnak, néha akár úgy is, hogy valójában semmilyen okos funkciója nincs. A divatos megnevezésen túl azonban itt van az okosotthonok valódi világa, amely nemcsak hogy megfizethetővé vált a legtöbb ember számára, hanem az általa elérhető energiamegtakarítás miatt szinte már elengedhetetlen is lett.

Cikkünkben összegyűjtöttük az okosotthonokról szóló leggyakoribb tévhiteket, és reméljük, hogy a végére sikerül őket mind egy szálig eloszlatnunk. A téma egyre aktuálisabbá válik, hiszen az energiaárak meredek emelkedésnek indultak – olyan folyamat ez, amelyre megoldás lehet egy jól beállított otthoni energiavezérlés.

„Az ilyen kütyükkel csak a nyűg van, állandóan újra kell indítani, és beszerelni is bonyolult.”

Az okosotthon megoldások folyamatosan fejlődnek, és míg pár éve bőven voltak a technológiának gyermekbetegségei, mostanra ezeket már rég kinőtte. Mi, a Smart Home Simple-nél Z-Wave alapú eszközöket használunk, amelyek egy saját, zárt rendszert alkotnak, így a működésük rendkívül stabil. A Z-Wave hullámhossza nem zavarja az otthoni Wi-Fi frekvenciákat, és a legtöbb beszerelt eszköz jeltovábbítóként is működik, kiváló lefedettséget biztosítva ezzel.

A legnagyobb fejlődés azonban egyértelműen az ilyen rendszerek otthoni beépítésében tapasztalható. Régebben minden eszközt kábellel kellett összekapcsolni, ami fúrást, vésést, átrendezést jelentett. A modern rendszerek már mind vezeték nélküliek, bármikor beszerelhetők, és további előnyük, hogy folyamatosan bővíthetők. Tehát, ha először csak a fűtést és a világítást szeretné okosítani, semmi akadálya. Munkatársaink ezt akár 3 munkanap alatt megoldják, és miután megtapasztalta egy okosotthon előnyeit, bármikor további képességekkel bővítheti azt.

„Az én házam már okos, van kamerám és a klimatizációt is irányíthatom távolról.”

Bár mindkét említett dolog kétségtelenül hasznos, egy otthon okosítása ennél mégis sokkal többet jelent. Ha van otthon 5-10 eszközünk, amelyeket egyesével irányítunk telefonon keresztül, csak azt érjük el, hogy még több mindenre kell majd odafigyelnünk. Egy intelligens háztartás lényege az automatizálás, hogy nem nekünk kell mindent ki- vagy bekapcsolgatnunk, hanem előre meghatározott sémák alapján maga a rendszer dolgozik helyettünk.

A központi irányítóegység összeköti az eszközeinket, amelyeket utána akár hanggal is vezérelhetünk. Véget ért a nap? Szóljunk az alkalmazásnak, hogy végezze el a házellenőrzést, ami lekapcsol minden felesleges lámpát, bezárja a bejárati ajtót, és szól, hogy mely ablakok vannak nyitva. Vihar közeleg? A rendszer lehúzza a redőnyöket, figyelmeztet a nyitva maradt ajtókra és ablakokra, valamint aznapra lekapcsolja az automatikus öntözést, hogy ne pazaroljuk a vizet, ha már úgyis esett. Ezeket a sémákat teljes mértékben a saját igényeinkre szabhatjuk, hogy az eszközeink valóban kényelmesebbé tegyék a mindennapjainkat.

„Ez csak felesleges luxus, soha nem térül meg.”

Velünk, emberekkel ellentétben, az okosotthon vezérlése soha nem felejti el lekapcsolni a fűtést, amikor nincs rá szükség, és még azt a szívességet is megteszi nekünk, hogy szól, ha egy szobában egyszerre fűtünk, de közben nyitva van az ablak. Egy jól beállított sémával mindig annyi fok lesz, amennyi kell, és akkor, amikor kell. Minek legyen mindig meleg a fürdőszobában, ha csak reggel vagyunk ott fél órát, és aztán este fél órát? Az ilyen apróságok átgondolásával és automatizálásával az éves energiaköltségeink 20%-át, akár 500 €-t is megspórolhatunk. Ebből is látható, hogy egyáltalán nem felesleges luxusról van szó, hiszen akár 4-5 év alatt megtérülhet a befektetés, ami feleannyi idő, mint például a napelemek esetében.

További költségmegtakarítást érhetünk el azzal, ha más ingatlanjaink fűtésvezérlését is távolról intézzük. Van egy hétvégi házunk valahol, és a kinti időjárás gyorsan változik? Állítsuk be a fűtést az alkalmazáson keresztül úgy, hogy a legkevesebb felesleges energiát használjuk el, viszont amikor ott töltjük a hétvégét, az érkezésünkre már kellemes idő fogadjon. Ugyanígy, ha van például egy lakásunk, amit bérbe adunk, az alkalmazáson keresztül követni tudjuk a havi fűtési statisztikákat, és látható energiapazarlás esetén cselekedni tudunk.

„Ha elmegy az áram, használhatatlan lesz a házam!”

Minden eszköz, ami az okosítás előtt használható volt elektromos áram nélkül, azután is használható lesz. Egy vezeték nélküli garázskapu-, redőny- vagy ajtózárvezérlő csak egy újabb képességet ad az eszközöknek, a korábbiakat nem veszi el, tehát manuálisan ugyanúgy irányítható minden. Ráadásul a frissen beszerelt eszközök túlnyomó többsége elemmel is működik, tehát teljesen független tud lenni a hálózati áramellátástól. Természetesen nem kell aggódni, hogy mostantól kezdve az életünk az elemcserék végeláthatatlan körforgása lesz, hiszen az alacsony fogyasztásnak köszönhetően a legtöbb Z-Wave alapú eszköz elemeinek élettartama akár több év is lehet.

„Ezzel is csak megfigyelnek, bárki feltörheti!”

Tegye mindenki a szívére a kezét, és mondja meg őszintén, hány olyan esetről hallott, amikor valaki okosotthon rendszerét távolról feltörték! Sokan ijesztgetnek ezzel, de a valóságtól ezek a rémhírek persze távol állnak. A Z-Wave protokollok az internetes bankolással megegyező szintű adat- és rendszerbiztonságot nyújtanak, tehát nem kell attól félnünk, hogy egy rosszakaró szomszéd éjjel betör a rendszerünkbe, és felkapcsolja a lámpáinkat. Ugyanígy az sem reális veszély, hogy valaki távolról megfigyeljen bennünket, vagy adatokat gyűjtsön rólunk. Az általunk telepített rendszerek olyan szintű titkosítással rendelkeznek, hogy az azt beszerelő kollégáink is csak akkor tudnak távolról hozzáférni – frissítés vagy hibaelhárítás okán –, ha a tulajdonos ezt kifejezetten engedélyezi az alkalmazásban.

Az okosotthonok világa elsőre szinte sci-finek tűnhet, de gondoljunk csak bele, mennyire futurisztikus volt egy okostelefon vagy okosóra egy évtizeddel ezelőtt.

Ha szeretné végre teljes mértékben kézbe venni otthona irányítását, keresse meg kollégáinkat, akik segítenek az Ön igényeihez leginkább passzoló megoldásokat kiválasztani. Ingyenes árajánlatért lépjen velünk kapcsolatba.

(PR-cikk)