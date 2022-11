Félmillárd eurót pumpál az állam az SPP-be, hogy olcsóbb legyen az energia, de hogy lesz ebből megfizethető rezsiszámla?

Közép-Európa tengeri kikötővel nem rendelkező országai közül az első közt sikerült szerződést kötnie Szlovákiának cseppfolyósított nyersanyag szállítására. Ezek az Adriáról érkeztek hozzánk, majd következett az Északi-tengerről és Olaszországból származó gázra vonatkozó szerződés. A nyersanyag tehát biztosított volt, csak az ára maradt kérdéses.

Fotó: Cséfalvay Á. András - illusztráció

A korábbi gazdaságügyi miniszter, Richard Sulík enyhe áremelést ígért a háztartásoknak. Szóba került egy olyan megoldás is, amely a morvaországi készletekben lévő olcsóbb gáz felhasználásáról szólt. A Hospodárske noviny szerint azonban mostanra megint változott a helyzet.

A lap szerint a föld alatti tározókból származó gáz felhasználásával már nem számolnak. Ezt négy, a tárgyalásokhoz közel álló forrás is megerősítette a HN-nek. A műveletet az Szlovák Gázművek (SPP) Distribúcia nevű vállalata bírálta, mondván, válsághiányra szánt alapanyagról van szó, amely nem szolgálhat árcélokat.

A HN figyelmeztet, ha a kormány ezt a kudarcot követően is elfogadható árakat akar tartani a háztartások számára, amikor a gáz ára a tőzsdén emelkedik, akkor még több saját forrást kell a rendszerbe helyeznie. A háztartások közvetlenül több mint 15 millió megawattóra gázt fogyasztanak évente.

Bár rendkívül nagy, százmilliós nagyságrendű összegről van szó, a kormány 3,5 milliárd eurós keretbe szorítaná bele, amit Igor Matovič pénzügyminiszter jövőre az energiaválság leküzdésére kíván fordítani.

Az árakkal kapcsolatos megoldásokat illetően az állam már korábban beharangozta az energiacsekkek lehetőségét, amelyeket azok a háztartások kaphatják majd, amelyeknek az áremelések enyhülése ellenére is túlzottan magas költségekkel kell szembenézniük. Emellett a nagy energiaigényű cégek is számíthatnak támogatásra a jövő év elején.

Az energiaellátásban fontos szerepet játszik a Szlovák Gázművek (SPP) – a gáz és az elektromos áram tekintetében egyaránt. A kormány hétfőn váratlanul úgy döntött, hogy félmilliárd eurót különít el a gázműveknek, amelyet a cégnek jövő év márciusáig kell visszaszolgáltatnia. Az állam, mint egyedüli részvényes, a társaság tőkealapjába történő betét formájában növeli az SPP pénzeszközeit.

„Az SPP cég a lehető legnagyobb mértékben igyekszik biztosítani valamennyi földgáz- és villamosenergia-vevője ellátásának stabilitását még az ukrajnai katonai konfliktus kirobbanása utáni időszakban is, amely nagyon jelentős hatással volt és van az európai nyersanyagpiacok áringadozására, és így az SPP vállakozására is” – indokolta a lépést a kormány.

„Ugyanakkor az elkövetkező időszakban a villamosenergia-árak növekedésének hatását kiküszöbölő állami intézkedések végrehajtása során az SPP-nek úgynevezett ügynök szerepét is be kell töltenie a kedvezményes áron történő áramszolgáltatásban bizonyos csoportok számára. Ez a feladat az SPP készpénzállományának fokozott rendelkezésre állását is megköveteli” – áll a dokumentumban, amely szerint a források elsősorban az SPP pénzügyi stabilitásának biztosítását szolgálják a fűtési szezon első hónapjainak kritikus időszakában, valamint a földgázpiac esetleges előre nem látható, kritikus helyzeteinek megoldására.

„A piaci árak negatív alakulása és annak pénzügyi hatásai ellenkező esetben a kritikus fűtési időszakban az energiaellátás összeomlását okozhatják Szlovákiában” – teszik hozzá az indoklásban.

A HN információi szerint a félmilliárd eurós összeg tőzsdei ügyletek fedezeteként szolgál. Az SPP nagy mennyiségű gázt vásárol és ad el, ezekhez a lépésekhez pedig készpénzre van szüksége.

Ami a háztartások energiaellátását illeti, a korábbi gazdasági miniszter szeptemberben még arról beszélt, hogy aki megspórol 15 százalékot a korábbi fogyasztásához képest, annak nem drágul majd az áram. Az új tárcavezető, Karel Hirman végül nem számolt ezzel a megoldással.

A lap szerint a háztartások a következő forgatókönyvre számíthatnak: az ügyfelek várhatóan már a csökkentett áron kapják majd az energiát, az energiaszolgáltató ugyanis már az alacsonyabb áron fogja számlázni, azáltal, hogy az SPP-től is olcsóbban kapja az energiát.



(HNonline.sk)