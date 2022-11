Csak napok kérdése lehet, hogy újra kapjunk kőolajat, miután az oroszok lebombáztak egy áramközpontot

A kedd délután indított tömeges orosz rakétatámadás néhány, Ukrajnával szomszédos ország energiarendszerére is hatással lehet, a támadások közepette rakétatalálat érte a Barátság kőolajvezeték áramellátóját a belorusz-ukrán határon, ezt követően leállt a vezeték. Ukrajna pár órával az incidens után arról tájékoztatta a Transznyefty orosz állami olajszállítmányozási vállalatot, hogy a nyomás csökkenése miatt leállította az olaj szivattyúzását a kőolajvezetéken többek között Szlovákia és Magyarország irányába.

Illusztráció (wikipédia)

A magyar olaj- és gázipari konszern, a MOL azt közölte, hogy ukrán partnerétől kapott információ szerint egy orosz rakéta a fehérorosz határ közelében nem a kőolajvezetéket magát, hanem az azt ellátó transzformátor-állomást talált el és ez vezetett a leállásához. A szlovák Transpetrol is megerősítette a leállást, "ukrán részen bekövetkezett technikai okokra" hivatkozva, de nem részletezte, hogy rakétacsapásról van-e szó.

A Barátság (oroszul: Druzsba) a világ leghosszabb kőolajvezetéke, amelyik a délkelet-oroszországi Szamara városnál kezdődik. Belaruszban aztán északi és déli ágra oszlik. Ennek a déli elágazása Ukrajnában, a magyar és a szlovák határ közelében aztán két irányba halad: az egyik Magyarországra, a másik Szlovákiába. Ez utóbbin kapja az orosz kőolajat Csehország is.

A Barátság vezeték fontosságát jól jelzi, hogy a MOL szakemberei szerint ha a vezetéken megszűnik az ellátás, a Horvátországból induló Adria rendszer 11 millió tonnás kapacitása nem elegendő a százhalombattai és pozsonyi finomító összesen mintegy évi 14 millió tonnás kőolajigényének kielégítésére.

De a szlovák miniszterelnök szerint az ország olajellátása biztosított. „Jelenleg a polgárok nyugodtak lehetnek, minden biztosított, semmi sincs veszélyben, és "órák, legfeljebb napok kérdése", hogy kijavítsák a hibát” – fejtette ki Eduard Heger szerda délelőtt.

A kedélyek nyugtatása érdekében Szijjátó Péter is megszólalt. A magyar külügyminiszter is megnyugtatott mindenkit, hogy a reggeli információk szerint maga a vezeték nem sérült meg, csak az azt működtető infrastruktúra, méghozzá egy transzformátorállomás. Ennek a javítása könnyebb, mint ha magát a vezetéket érte volna támadás, így valószínűleg hamarabb is lehet számítani a javításra. Hangsúlyozta: Magyarország többheti, több hónapnyi készlettel rendelkezik, így nincs veszélyben az energiaellátás.

Hasonlókat mondott a Slovnaft kommunikációs osztályának munkatársa is. Tatiana Novotná szerint a MOL-csoport szorosan követi az eseményeket, és ukrán partnereivel együtt vizsgálja a Barátság vezeték újraindításának feltételeit. Ráadásul a "Slovnaft üzemi készletei, valamint Szlovákia stratégiai tartalékai elegendőek ahhoz, hogy a pozsonyi finomítót a kár elhárításáig üzemben tartsák"

A tegnap esti orosz rakétatámadás miatti kiesés elsősorban Szlovákiát és Magyarországot érinti, a Mol és leányvállalata, a pozsonyi Slovnaft, továbbra is jobbára orosz kőolajat dolgoz fel. A kőolajszállítás azonban megoldható az Adria kőolajvezetéken át is, amely horvát kikötőből tud kőolajat szállítani Magyarországra és Szlovákiába.

(TASR/portfolio/para)