Ha autót venne 10 ezer euró alatt, már nem fog menni - vége az olcsó autók időszakának

Ez év áprilisa óta esnek vissza az új személygépkocsik eladásai Szlovákiában. Kivételes volt a szeptember, amikor az egész Európai Unióban Szlovákiában volt a legmarkánsabb az eladások visszaesése. Ebben közrejátszik a hosszabb várakozási idő az új autókra, de az emelkedő áraik is - írja a SME.

Fotó: Hyundai.sk

Az INDEX összehasonlította a jelenleg legkelendőbb és egyben legolcsóbb autómodelleket a 2021-es árakkal. Mutatjuk az eredményt:

Míg tavaly a Hyundai i10, a Dacia Sandero és a Toyota Aygo is elérte 10 ezer euró alatti határt, addig a 2022-es évben pár száz euróval drágábbak lettek ezek a modellek.

Például a Hyundai i10 alapmodell ára tavaly 9590 euróról indult, jelenleg 10490 eurónál tart, azaz közel tíz százalékkal több. A Dacia Sandero még drágább lett, 8990 euróról 10950 euróra drágult, ami húsz százalékos növekedést jelent. A Toyota Aygo tavaly szintén 8990 euróról kezdett, ám itt a helyzet bonyolultabb, ugyanis az autó technológiai újításon esett át, méreteit is kissé megnövelték. Jelenleg ez a modell 13 390 euróba kerül.

A népszerű autók közé tartozik még a Kia Rio, mely tavaly 10 990 euróba került, most 12 290 eurójért juthatunk hozzá. A Škoda Fabia is hasonló sorsra jutott, ugyanis míg tavaly 11 760 euróba került, most 13 330 euróba kerül a megvásárlása. A Renault Cliohoz pedig jelenleg 13 850 eurós áron juthatunk hozzá, tavaly ugyanez a modell még 11 600 euróba került.

Zuzana Kubíková, a Škoda Auto Slovakia PR-menedzsere szerint a drágulás elsődleges okai az import nyersanyagok és az energiaárak meredek emelkedése, ami a magas inflációval együtt a termelés drágulását is okozza.

Szeptemberben éves szinten 9,6 százalékkal ugrottak meg az új autók eladásai az EU-ban, míg az Európai Gépjárműgyártók Szövetsége (ACEA) szerint Szlovákiában csökkent az eladások száma.

Ezzel szemben az erős első negyedévnek köszönhetően Szlovákiában az idei első kilenc hónapban mindössze egy százalékkal, míg az EU egészében akár tíz százalékkal is csökkenhettek az eladások.



(SME)