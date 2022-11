Forró nem zárja ki az együttműködést Uhrík szélsőséges Republikájával, Rigó inkább a liberálisokkal tart, Káčerrel tárgyal

Az aktuality.sk-nak adott interjút Forró Krisztián, a Szövetség elnöke, aki egyben az MKP-platform tagja is, és sokadik kérdésre sem zárta ki annak lehetőségét, hogy pártja együttműködhet a fasiszta ĽSNS-ből kivált, fasiszta múltú képviselők által létrehozott Republikával. A párt másik szárnya, a Rigó Konrád vezette Híd Platform számára a Republika is NO-GO zóna, ő a liberálisokat tartja a kisebbségek természetes szövetségesének. Emellett Rastislav Káčer külügyminiszterrel is találkozott, aki épp a napokban szólt be Orbán Viktornak.

Rigó Konrád a napokban találkozott Rastislav Káčer külügyminiszterrel (Fotó: Facebook/RigóKonrád)

Csak a Smerrel és a ĽSNS-vel való együttműködés lehetőségét zárta ki Forró Krisztián az aktuality.sk-nak adott interjújában. „A pártalapítás során nyíltan elmondtuk, hogy Kotlebáékkal és a Smerrel nem tudjuk elképzelni az együttműködést” – mondta Forró.

Ezen pártok „hasadásával” létrejött pártokról, a ĽSNS-ből kivált Republikáról és a Smerből kivált Hlasról azonban már nem mondott véleményt.

„Nem akarunk abba belemenni, hogy kivel igen és kivel nem. Nem tudjuk, hogy 2024-ben vagy korábban milyen lesz a politikai paletta a parlamentben” – válaszolta az interjút készítő, meglepett újságírónak arra a kérdésére, hogy akkor a Republikával való együttműködés rendben van-e, ha nem tudja kizárni.

Nem hatott az az érv sem, hogy a Republika esetében erkölcsi, értékrendi kérdésről van szó, hiszen képviselőik között van például a holokauszttagadó Milan Mazurek, akit rasszizmusért elítélt a bíróság is. De nem sokkal jobb Mazureknél a pártelnök Milan Uhrík sem, habár az utóbbi hónapokban a párt retorikája, a rasszizmus és az antiszemitizmust a menekültellenesség és az Európai Unió elleni kirohanások váltották fel.

„Azt látjuk, hogy keletkeznek pártok, szűnnek meg pártok, nem tudjuk, milyen lesz a politikai paletta a választások után – válaszolta Forró arra a kérdésre, hogy Uhríkkal, vagy a rasszizmus miatt elítélt Mazurekkel el tudja-e képzelni az együttműködést. – Erre a kérdésre akkor kellene visszatérnünk, ha már látjuk, hogy melyik pártok jutottak be a parlamentbe.”

Igor Matovič politikájáról óvatosan beszélt Forró, szerinte az OĽaNO sokkal többet ígért, mint amit telkjesített. „A kisebbségi hivatal nem állt fel, a kisebbségek jogállásáról szóló törvény nem készült el, és tartok tőle, hogy már nem is fog” – sorolta a kifogásokat a kormánnyal szemben Forró. Egyedüli eredménynek a Csemadok állami finanszírozásának biztosítását, illetve a kétnyelvű táblák terén történt javulást említette.

Rigónak NO-GO zóna a Republika is és a jelenlegi OĽANO is

Teljesen máshogy látja pártja - és a szlovákiai magyarság - helyzetét Rigó Konrád, a Szövetség Híd Platformjának elnöke, ő inkább a politikai paletta közepén lévő pártokkal tartaná a kapcsolatot. A Republikával való együttműködést például teljesen elképzelhetetlennek tartja. „A Republika NO-GO, és ezen semmi sem változtat” – jelentette ki Rigó. Forrónál sokkal kevésbé tartja elképzelhetőnek az OĽaNO-val való együttműködést is.

„A jelenlegi OĽANO is NO-GO, a Matovič-káoszbrigáddal nem lehet dolgozni. Ám ki tudja, lehetséges, hogy Matovič befejezi a választások után” – véli a Híd Platform elnöke.

Káčer: „Undor és trágya”

Eltérően vélekedik a Fidesz-kormánnyal és Orbán Viktorral fenntartott kapcsolatokról is. Rigó a napokban találkozott például Rastislav Káčer szlovák külügyminiszterrel is, aki élesen bírálta, hogy Orbán Viktor a történelmi Magyarországot ábrázoló sálban szurkolt a hétvégi magyar-görög meccsen. Káčer ugyanazzal a két szóval értékelte Orbán „öltözékét”, mint korábban Fico 2018-as nyilatkozatát, amiben sorosozással reagált a Kuciak-gyilkosságra: „Hnus a humus”, vagyis szabadon fordítva „undor és trágya” írta most is saját Facebook-profilján.

Álláspontját bővebben is kifejtette: szerinte aki ismeri, tudja, hogy valószínűleg még nem volt és talán sokáig nem is lesz még egy olyan szlovák külügyminiszter, aki annyira pozitívan viszonyul a történelmi Magyarország örökségéhez és a közös történelmünkhöz, mint ő.

Szerinte 1000 éves közös történelmünk van, a magyarok Szlovákiában otthon vannak, ugyanúgy ide tartoznak, mint a többi állampolgár. „Aminek azonban nincs helye a kapcsolatunkban az az irredentizmus és a revizionizmus” – írta Káčer.

Rigó szerint a néhány nappal ezelőtti találkozón jót beszélgettek a külügyminiszterrel. Szerinte a külügyminiszter Orbán-kritikája nem egyenlő a magyarság, főleg nem a szlovákiai magyarság kritikájával.

„Nekünk, szlovákiai magyaroknak, pedig azt kell megpróbálni megértenünk, hogy Orbán Viktor irányába megfogalmazott kritika nem rólunk mond ítéletet” – írta bejegyzésében Rigó.

Forró az aktuality.sk-nak adott interjújában védte Orbán kormányát, elsősorban az ország családpolitikáját emelte ki.

A foci nem politika, a Magyar Királyság meg száz éve megszűnt

Orbán egyébként nem lát semmi kivetnivalót abban, hogy „nyakába vette” Nagy-Magyarországot. Az őt ért külföldi – román, ukrán, horvát és osztrák – és bírálatok kapcsán csak annyit írt a Facebook-falára, hogy „A foci nem politika. Ne lássunk bele olyat, ami nincs. A magyar válogatott minden magyar csapata, bárhol is éljenek!”. Azt nem magyarázta meg, akkor miért választott olyan sálat, amilyet választott.

Szerdán Káčer röviden, és egyetértőleg reagált Orbán megjegyzésére, szerinte sem kell összekeverni a futballt és a politikát.

„Teljesen egyetértek a megjegyzéssel, csak akkor nem tudom, hogy ő miért rángatja bele a politikát a fociba” – válaszolta újságírói kérdésre szerdán Káčer.

Az osztrák külügy is viccet csinált Orbán sáljából, a Politico szerint úgy reagált, hogy „figyelmeztetik majd a magyar szomszédaikat, hogy a Magyar Királyság már 100 éve megszűnt”.

- lpj -