FELMÉRÉS: Feleannyit (se) ér a Szövetség az AKO-nál, mint a Focusnál

Az élen nincs változás, Peter Pellegrini és Robert Fico pártja vezet a népszerűségi listán, őket pedig a PS és az SaS követi.

Forrás: Denník N

Az AKO ügynökség a Joj TV számára készített közvéleménykutatást a pártpreferenciákról. A Denník N ennek kapcsán végzett elemzése szerint a Hlas-SD és a Smer-SD szavazói egyre inkább elkülönülnek egymástól, míg a PS az SaS-től szerez szimpatizánsokat, noha nem veheti biztosra őket.

A november első felében végzett felmérés szerint a Hlas-SD-re a választáson résztvevők 19,5%-a voksolna, ami néhány tizedes elmozdulást jelent felfelé az októberi felméréshez képest. A Smer-SD 16%-kal lenne második, őket követné a Michal Šimečka vezette Progresívne Slovensko 11,5%-kal, és kétszámjegyű támogatottságot élvezne az SaS is (10,8%), noha az ő esetükben már 0,7%-os romlást mértek.

Ugyancsak rosszabb eredményt ért el októberhez képest az OĽaNO (7,5%) és a Sme rodina (6,9%), rajtuk kívül pedig két parlamenten kívüli párt, a Republika (6,3%) és a KDH (6,1%) is elérné a bejutáshoz szükséges küszöböt.

Az SNS viszont már nem, csupán 4,2%-ot szereznének.

A Szövetség pedig az AKO-nál hagyományosan szintén nem. A Focus ügynökség novemberi felmérésében 5,6%-ot mért a szlovákiai magyarokat képviselni óhajtó pártnak, és az AKO-nál is megmutatkozott az erősödésük, de csak 2,1%-ról (október) 2,6%-ra.

Tovább csökken a még parlamentben lévő ĽSNS támogatottsága, ami már csak 1,9%, ugyanannyi, mint a Za ľudí-é. A Simon Zsolt vezette Magyar Fórumnak most 1,8%-ot mértek.

A felmérésből levonható elsődleges következtetés, hogy a Hlas-SD nélkül nem igazán alakítható kormány. Ők 35 képviselői mandátumot szereznének, míg a Smer 29-et, a PS 20-at, az SaS pedig 19-et.

75 képviselőt tudna kiállítani együtt a PS, a SaS, az OĽaNO, a Sme rodina és a KDH, ugyanennyit a Hlas-SD, a Smer-SD és a Republika hármasa.

Az AKO részletesebb felmérése megmutatta azt is, hogy a Hlas-SD szavazói mások, mint a Smer-SD szimpatizánsai. Abban mindenesetre eltérnek, hogy kire szavaznának, ha nem a saját pártjukra. Noha mindkét esetben a legnagyobb tábort a másik párttal szimpatizálók alkotják, ez a Smernél magasabb (38% szavazna át a Hlas-SD-re), mint a Hlas-SD-nél (26%). A smereseknél ugyanakkor 21%-ot tesz ki azok csoportja, akik számára a második legszimpatikusabb párt a Republika. A Hlasnál ez csupán 3%, utóbbi esetében 15% helyezné bizalmát a Sme rodinába, míg a Smernél az ő arányuk 8%. Erős különbség mutatkozik az SaS-hez való viszonyulásban is, itt a Hlasnál 11%-nyi olyan szavazó lehet, amely számára elfogadható Richard Sulík pártja is, míg a Smernél az arány 1%.

Erős a viszony ilyen szempontból viszont az SaS és a PS szavazói között. Az SaS-eseknél 46% említette másodikként a PS-t, fordítva ugyanez az arány 75%. A PS-nél emellett további 13%-ot alkotnak azok, akik másra nem szavaznának, vagy nem tudják, kire szavaznának. A PS szimpatizánsai tehát a legerősebben ehhez a két párthoz húznak, és ugyan az SaS-nél kevesebben vannak, akik a PS-re szavaznának át, valószínűleg sokan akadnak, akik már átpártoltak. Esetükben jóval magasabb az az arány is (25%), akik nem szavaznának más pártra, vagy nem tudják, kire adnák le voksukat. Az SaS-nél 6-7% szimpatizál egyenként a mostani három kormánypárttal.

(Denník N)