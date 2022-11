Cseh Tamás és Cseh Ishiguri Hiromi koncertje Füleken

Záróeseményéhez érkezik a Füleki Városi Művelődési Központ Zenés évszakok című rendezvénysorozata. Az idei évfolyam utolsó hangversenye, a Téli komolyzenei koncert 2022. december 2-án 17:00 órai kezdettel valósul meg a VMK bábtermében. Vendégei az elismert brácsaművész, Cseh Tamás és felesége, Cseh Ishiguri Hiromi zongoraművész lesznek.

Dr. Cseh Tamás Szlovákia klasszikus zenei életének egyik meghatározó egyénisége. A nagymegyeri Corvin Mátyás Gimnáziumban érettségizett, majd zenei tanulmányait a Pozsonyi Konzervatóriumban, Kornel Klatt osztályában kezdte brácsa szakon. A Pozsonyi Zeneművészeti Főiskolán Jozef Hošek egyetemi docens növendéke volt, ahol 2014-ben doktori diplomát szerzett. Tanulmányait posztgraduális képzés keretén belül a bécsi Universität für Musik und darstellende Kunst Wien egyetemen Wolfgang Klos professzor osztályában folytatta. Diákévei alatt több mesterkurzuson bővíthette tudását, olyan neves személyiségek vezetésével, mint Prof. Wolfgang Klos, Nobuko Imai, Bruno Pasquier, Vladimír Bukač, Hartmut Rohde és Milan Radič. Szólistaként olyan zenekari formációkkal működött együtt, mint a Kassai Állami Filharmonikusok, a Bruno Walter Symphony Orchestra, az Internationale Donauphilharmonie, valamint a Liszt Ferenc Kamarazenekar. Zenekari muzsikusként is neves nemzetközi zenekarokban (Bruno Walter Symphony Orchestra, Academy Chamber Orchestra Luxemburg, Sendai Philharmonic Orchestra Japan, Symphonic Orchestra Flanders Opera) játszott. Feleségével, Cseh Ishiguri Hiromi zongoraművésszel együtt számos hazai és külföldi szólóhangversenyt adtak, több sikeres japán turnét tudhatnak maguk mögött.

Cseh Ishiguri Hiromi a japán Yamagata Junior Collage (Yamagata) és a Kawai Academy of Music (Shizuoka) iskolák elvégzése után a Pozsonyi Zeneművészeti Főiskolán folytatta tanulmányait Marián Lapšanský professzor osztályában, aki csaknem 18 évig volt a Szlovák Filharmónia igazgatója. Darina Lacková osztályában korrepetítori tapasztalatot is szerzett. Nemzetközi kurzusok során olyan neves előadókkal dolgozott együtt, mint Itamar Golan, Eugéne Indjič, Meinhard Prinz, a kamarazene terén olyan személyiségekkel, mint Nobuko Imai, Wolfgang Klos, Bruno Pasquier, Břetislav Novotný és a Talich Quartet tagjai. Szólistaként sikerrel adta elő Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven és Fryderyk Chopin zongoraversenyeit az Asakusa Orchestra (Japán) és a Sendai Sinfonietta (Japán) zenekarok közreműködésével. Szlovákiában (Exnár Utcai Művészeti Alapiskola, Pozsony) és Japánban is oktatott zongorát. Férjével, Cseh Tamással kamaraduóként rendszeresen játszanak Európa-szerte és Japánban is. Svájcban a világhírű hegedűművésszel, Patrícia Kopacsinszkajával szerepeltek a Holland Televízió „Made in Europa” című dokumentumfilm-sorozatában (2017).

A Zenés évszakok harmadik évfolyama eddig remekül sikerült: Jakab Tünde és Michal Matejčík tavaszi kamarakoncertjének érdekességét a fuvola - hárfa kettős adta, a The Saxophone Connections nemzetközi zenei formáció az UDVart nyári művészeti fesztiválra varázsolt különleges hangulatot, Tóbisz Titusz és Myroslava Havryliuk őszi operaestje pedig minden eddiginél több látogatót vonzott a koncertsorozat történetében. Jövőre a Zenés évszakok kicsit könnyedebb köntösbe bújik, olyan műfajokban mutatkoznak majd be az előadók, mint a dzsessz, a swing és a világzene.

A Zenés évszakok című rendezvénysorozatot a Kisebbségi Kulturális Alap támogatja.

