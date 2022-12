Nyilvánossá hozták a Twitter tartalomtörlési gyakorlatáról szóló belső levelezést

A Twitter belső levelezését Elon Musk egy újságírónak, Matt Taibinak adta át, aki azt saját csatornáján tette nyilvánossá a közösségi oldalon, ami a közösségi médiumok történetében példa néküli módon részletesen megmutatja a médium működését.

https://t.co/j4EeXEAw6F can see the confusion in the following lengthy exchange, which ends up including Gadde and former Trust and safety chief Yoel Roth. Comms official Trenton Kennedy writes, “I'm struggling to understand the policy basis for marking this as unsafe”: pic.twitter.com/w1wBMlG33U