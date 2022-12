Oroszország évtizedek óta büntetlenséget élvez, ennek isszuk a levét a Nobel-békedíjasok szerint

"Azok a rémséges tettek, melyekkel most hazánkban szembesülünk, annak a büntetlenségnek az eredménye, melyet Oroszország évtizedek óta élvez" - jelentette ki Olekszandra Matvijcsuk, utalva a Krím-félsziget 2014-es megszállására is. Mint mondta, az orosz hadsereg "évtizedek óta követ el háborús bűnöket több országban is, és sose lett felelősségre vonva emiatt".