Egyre csökken az esélye, hogy a Heger-kormány megbukjon

A TA3 vasárnapi vitaműsorában megjelenő négy politikus legalábbis kevés esélyt ad ennek a forgatókönyvnek.

Mikuláš Dzurinda és Eduard Heger a Spolu párt közgyűlésén (Fotó: TASR)

Közülük MIroslav Kollár (Spolu) az általa vezetett párt szombati közgyűlésén közölte, nem szavaz a kormány leváltása mellett, most pedig ezt kiegészítette azzal, hogy felelőtlennek tartja az SaS bizalmatlansági indítványát, mivel az ellenzékbe vonult párt annak benyújtásakor nem volt biztos a 76 szavazatban.

Szombaton arról is beszélt, hogy egy jövő őszre kiírandó előrehozott választásokat viszont támogatna. Ezt most azzal indokolta, hogy a legutóbbi parlamenti választások során mintegy félmillió szavazat elúszott, mert olyan pártra esett, amely nem jutott be a parlamentbe, ezért most egy megegyezést szorgalmaz az előrehozott választásokról. "Amennyiben nem jön létre megfelelő kínálat a normális Európa-párti, demokratikus szavazó számára, akkor a tavaszi választásokat felelőtlennek tartom, és csak egy esélynek arra, hogy Robert Fico visszatérhessen" - fogalmazott a műsorban.

Hasonló véleményen van az SaS-t otthagyó korábbi külügyi államtitkár, Martin Klus. Szerinte az SaS olyan helyzetet teremtett maga előtt, hogy úgy vágott neki a kormány leváltásának, hogy nem tudja, mi következik azután. "Van más lehetőségünk, mint egy kaotikus forgatókönyv - különösen így az ünnepek előtt - ha nincs egy alkotmánytörvényünk arról, hogy lerövidíthetjük a választási időszakot?

Anna Mierna (OĽaNO), az Igor Matovič vezette párton belüli polgári-demokrata platform egyik tagja szerint az előrehozott választások mindig is káoszt teremtettek és katasztrofálisan végződtek. Ellene van, mivel az OĽaNO vezette kormány erős mandátumot kapott.

Tomáš Valášek (PS) független parlamenti képviselő szerint viszont minél tovább marad a helyén a jelenlegi kormány, annál nagyobb lesz az esélye, hogy egy Smer és Republika által vezetett kormány lép a helyébe. "Minél tovább marad a hatalomnál Matovič és Kollár, annál inkább nő az esélye, hogy az, ami a helyükbe lép, nem egy normális demokratikus kormány lesz, hanem egy vörösesbarna. Mindent, amit ez a kormány jól csinált, egy mozdulattal lesöprik az asztalról" - szögezte le. Úgy véli, a legjobb módja annak, hogy előrehozott választások legyenek jövő ősszel, az, hogy a kormány nyomás alatt marad, és érzékeli, hogy veszíthet.

Valášek, Klus és Mierna szerint a kormány kedden nem fog megbukni, Kollár pedig már kifejtette, hogyan készül szavazni. Négyük közül csak Valášek tervezi megszavazni az SaS indítványát.

(TASR)