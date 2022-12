Jelentősen drágulhatnak majd a dohánytermékek, egy csomag cigaretta akár egy euróval is többe kerülhet

A cigaretta és egyéb dohánytermékek nagy valószínűséggel még drágábbak lesznek, ugyanis az Európai Bizottság azt tervezi, hogy megkétszerezi a dohánytermékekre kivetett adót - írja a Tv Markíza.

Fotó: TASR

Bár a dohányosok eddig is rendszeresen megtapasztalhatták a cigaretta árának növekedését, most a bizottság egy olyan javaslaton dolgozik, mely meghatározna egy minimális jövedéki adót, amelyet miden dohánytermékre, a füstmentes és az elektronikus cigarettát is beleértve, kötelezően ki kellene vetni.

Minden tagállamnak be kellene tartania a jogszabály által meghatározott minimális plafont, de ha magasabb fogyasztási adót akar megállapítani, megteheti.

Szlovákiában ma egy doboz cigaretta átlagos ára 4 euró 50 cent.

Ha átmenne a javaslat, akár 1 eurós áremelkedés is bekövetkezhetne ezen a piacon.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint a drága dohánytermékek hatékony eszközt jelentenek a fogyasztásuk csökkentésére, ám legnagyobb forgalmazók szerint a javaslat leginkább csak az illegális dohánygyárosoknak kedvez.

A pénzügyminisztérium egyelőre még nem reagált a dohánytermékek adóztatásának felülvizsgálatáról. Szerintük magát a jóváhagyást széles körű technikai megbeszélés fogja megelőzi valamennyi tagország között.



(Markíza)