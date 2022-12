Váljunk mi is a béke hordozóivá

Dunaszerdahely/Pozsony. Elindult európai útjára a Betlehemi Békeláng, december 10-én tartották a nemzetközi lángosztó ünnepséget Bécsben. A cserkészszövetségek képviselői ökumenikus szertartás keretében vehették át a béke és szeretet lángját, hogy elvigyék azt saját országaikba és közösségeikbe.

További képekért katints! Fotók: szmcs archívuma, Magyar Betlehemi Békeláng Facebook oldal

A Szlovákiai Magyar Cserkészszövetséget idén a pozsonyi, 3. számú Kiskárpátok Hunyadi Mátyás cserkészcsapat képviselte, akik a Magyar Cserkészszövetségek Fórumának közös kontingensével érkeztek a helyszínre.

“A prédikációban is elhangzott, hogy a Betlehemi Láng által képviselt szimbólum idén talán még időszerűbb, mint az előző években. Ahogy a békelángot hordozzuk és hazavisszük országainkba, több száz településre eljuttatva azt Szentestéig, úgy kell a béke hordozóivá is válnunk.” - mondta Vician Anna a 3. számú Kiskárpátok Hunyadi Mátyás cserkészcsapat tagja, a békeláng felvidéki koordinátora.

A nemzetközi ceremóniát követően a pozsonyi cserkészek és a Pozsonyi Magyar Katolikus Közösség szervezésében a szlovák fővárosban is sor került a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség központi lángátadó ünnepségére. A felvidéki cserkészcsapatok képviselői magyar nyelvű szentmise keretén belül gyújtották meg saját lámpásaikat a már eddig is hosszú utat megtett Betlehemi Békelángról, hogy karácsonyig minél több településre eljusson a szeretetet, a békét és összetartozást hirdető jelkép.

Ugyanezen a vasárnapon Budapest 20. kerületében a pesterzsébeti református templomban a Nemzeti Lángátadón a Magyar Cserkészszövetségek Fórumának (MCSSZF) tagszövetségei is átvehették a lángot, hogy onnan vigyék el azt a környező országok magyarlakta településeire. Az MCSSZF képviselői az előző évekhez hasonlóan az Országházba is elvitték a Betlehemi Békelángot, amire a kiscserkészek rövid pásztorjátékkal is készültek.

A Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség koordinátorai és a Szlovák Cserkészek közösen december 17-én (vasárnap) és 18-án (hétfőn) viszik el a lángot a pozsonyi és a nagyszombati érsekségre is.

A lángstafétába idén is bárki bekapcsolódhat – erre a cserkészek is mindenkit buzdítanak. A SZMCS tagjai által közel 200 településre juthat el a békeláng Szlovákiában, hogy pontosan hova, azt a Betlehemi Békeláng honlapján lehet nyomon követni.

Ha az Ön települése nem szerepel a listán, de szeretné fogadni a lángot, vegye fel a kapcsolatot az SZMCS koordinátoraival a honlapon vagy közösségi média felületeken keresztül, ahol naponta adventi gondolatokkal is segítik a karácsonyra való hangolódást.



(szmcs-p)