Együttműködést épít a Selye János Egyetem és a Komáromi Jókai Színház

Intézményesíti együttműködését a Selye János Egyetem és a Komáromi Jókai Színház: a színház vezetése az egyetem rektorával, Juhász Györggyel és az SJE Hallgatói Önkormányzatával folytatott egyeztetések után a 2023/2024-es évadban a már meglévők mellett egyetemi bérletet is hirdet.

Fotó: KJSZ

A folyó évadban a Selye János Egyetem két előadást kötött le a hallgatói, oktatói és munkatársai számára. A beszélő köntöst december 14-én (szerdán) este tekintette meg az egyetemi közönség, a következő előadásra (Örkény: Tóték, r.: Béres Attila m. v.) tavasszal kerül sor. Az együttműködés első állomásának a sikere, hogy megtöltötték a színházat a Selye János Egyetem hallgatói, oktatói és munkatársai, ami mindkét intézmény számára pozitív visszaigazolást jelent a jövőbeli együttműködésre nézve.

„Nagy sikernek tartjuk, hogy egyetemünk a hallgatói önkormányzat hathatós támogatásával, a Jókai Színházzal és az Egressy Béni Városi Művelődési Központtal szervezett közös programokkal több száz hallgatót, oktatót és munkatársat tudott megmozgatni az adventi időszakban. Ezzel jeleztük, hogy nem csupán kultúraszerető, hanem a kultúrát támogató közösség is a miénk. Nagyon örülünk, hogy megtaláltuk a közös hangot Komárom két legnagyobb kulturális intézményének vezetőivel és elkezdődött egy előremutató közös gondolkozás.” – emelte ki Juhász György rektor.

„Komárom egyebek mellett a színházunknak köszönhetően a szlovákiai magyar közösség egyik legfontosabb kulturális központja, a Selye János Egyetem által pedig felsőoktatási központja is. A színház tudomásom szerint jó ideje szerette volna szorosabbra fogni az együttműködést a két fél között, a szándékunk, az elképzelésünk Juhász György rektor úr pozitív hozzáállásának köszönhetően most találkozott. A színháznak fontos a fiatal, gondolkodó, formálódó értékrendű, kérdéseket feltevő generáció. Az egyetem pedig többről szól, mint a kreditek gyűjtéséről, az universitas szelleme az új impulzusokat, a világra való nyitottságot, adott esetben a saját szűkebb területünkön kívül eső témák iránti érdeklődést is feltételezi. Meggyőződésem, hogy ezen a téren kölcsönösen gazdagítani fogjuk egymást” – mondta el az induló együttműködés kapcsán Gál Tamás, a Komáromi Jókai Színház igazgatója.

Gál Tamás hozzátette: a 2023/2024-es évadra meghirdetendő egyetemi bérlet kapcsán a magyar hallgatók által látogatott további egyetemi központokkal – Pozsonnyal, Nyitrával – is szeretnék megtalálni az együttműködés lehetséges útját.



