76 képviselő kerestetik, aki támogatná Heger újabb kormányát?

Egy új parlamenti többségért küzd Eduard Heger miniszterelnök, az újabb koalíció részét képezhetné az SaS is, de miniszterek nélkül. Talán egy koalíciós-ellenzéki együttműködés formálódik, de az előrehozott választásokat sem vetették el. Mindenesetre az év végéig szeretnék eldönteni, mi legyen.

Eduard Heger (Fotó: TASR)

"Titokban már arról beszélnek, hogyan állnak majd újra össze. Ha ezt akarják, csak tegyék, de hatalmas politikai hibát követnek el" - szögezte le a háttérben folyó egyeztetések kapcsán Robert Fico, az ellenzéki Smer vezetője.

Eduard Heger a Facebookon is közölte, hogy egy új jövőképpel készül előállni, és nem szeretné feladni a küzdelmet. Hogy mi is ez a jövőkép, arról bővebbet nem árult el, a nyilvános szereplést pedig a napokban kerüli. Párttársai sem kezdtek csiripelni, Michal Šipoš OĽaNO-frakcióvezető rábízza a dolgot, és nem szeretne információkat szivárogtatni az egyeztetésekről. Mint mondta, ha a költségvetés elfogadásra kerül, bármi megtörténhet.

Azt mindenesetre sejteni lehet, hogy az ellenzékbe vonult SaS is részese kell legyen a megállapodásnak, másképp nemigen jön össze a 76 parlamenti szavazat. Branislav Gröhling (SaS) egyelőre csak nagyon hipotetikusan beszélt ilyesmiről, kijelentve, ahhoz, hogy támogassanak egy új parlamenti többséget, ismerniük kell a felálló kormány összetételét, prioritásait és intézkedéseinek terveit. Hozzátette, az SaS álláspontja nem változott, a kormányba nem térne vissza. Ez azt jelenti, hogy ellenzékből támogathatnak új koalíciót.

Ennek kapcsán Boris Kollár, Sme rodina is csak annyit mondott, már látott mindent, bármit el tud képzelni, egy új 76-ost, sőt, egy új 90-est is. A parlament elnöke hétfő délelőtt 10-re összehívta a képviselők grémiumát. Ezen szóba kerül majd, hogyan tovább, de az év legfontosabb törvénye is, amelytől többek között az energiaügyi kompenzációk is függenek.

(Joj TV/parameter)