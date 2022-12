Egyre többen szednek nyugtatót Szlovákiában

A szlovákiaiak különböző problémáikra, mint a lelki nyugtalanság, a heves szívdobogás vagy az álmatlanság, nyugtatót szednek. Évente 7 millió nyugtatót írnak fel az orvosok.

Illusztráció (Fotó: Pixabay.com)

Szlovákiában rendkívüli módon emelkedik az ilyen szerek fogyasztása. A Markíza riportja szerint 2015-től a szorongásra vagy stresszre felírt nyugtatók száma 13%-kal emelkedett.

A nyugtatókból (szedatívumok), altatókból (hipnotikumok) és szorongáscsökkentőkből (anxiolitikumok) összesen mintegy hétmilliót írnak fel évente - árulta el Zuzana Kamendy a Drogfüggőségek Intézetétől. Ha ezt a lakosság számához viszonyítjuk, akkor úgy néz ki, mintha mindenki az évben legalább egyszer fogyasztana belőlük.

Ez nyilván nem így van, a szám azonban így is riasztó, mivel a felírt gyóggyszerek gyakran a drogokénál is erősebb függőségek okoz, és nehezebb a kezelésük is.

"Legfeljebb négy hétig szabadna szedni, mivel már két hét után nagy mértékben megnő a függőség kialakulásának veszélye. Akik hetekig, hónapokig vagy évekig szedik, idősebb korban már a demencia jeleit mutathatják" - jelentette ki Ľubomír Okruhlica, a drogfüggők kezelésére szolgáló központ igazgatója.

A gyógyszerfüggőség nagyobb mértékben alakul ki a statisztikák szerint a nőknél, ez viszont azzal függhet össze, hogy javarészt ők érzik magukat felelősnek a háztartás menetéért és a család életéért.

Szakemberek inkább terápiát javasolnak, ha a szorongásos tünetek hosszabb ideig fennállnak, az ilyesmi viszont időbe telik, és az eredményt gyakran nem bírják kivárni.

(Tvnoviny.sk)