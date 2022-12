Hosszú idő után megjelent a veszettség Szlovákiában – egy menhelyi kutyánál állapították meg a betegséget

Fertőzött kutyát találtak a nagymihályi járásbeli Veľké Slemence községben. Az ebet és három kölykét is sikerült elfogni.

Illusztrációs felvétel (Pexels)

Az ebet egy trencséni menhelyre vitték, ahol később elpusztult.

Bár az állatról kiderült, hogy veszettségben szenved, nem mutatkozott rajta a fertőző betegség jele. Ezt egy sor biztonsági intézkedés követte. Az állategészségügyi hatóság úgynevezett megfigyelési körzetet hozott létre.

Tíz kilométeres körzetben minden fogékony állatot be kellett oltani. Radikális lépéseket is tettek. Nyolc kutyát kellett elaltatniuk. Ezen túl minden alkalmazottat és önkéntest, összesen 13 embert, akik fertőzött kutyával kerültek kapcsolatba, be kellett oltani.

Szlovákiában évtizedek óta nem regisztráltak veszettséget háziállatoknál. A menhely zárva marad.

A trencséni menhelyen a karantén ideális körülmények között legalább egy hónapig érvényes.

(tvnoviny.sk)