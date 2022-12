Heger gyengus kormányfő volt, ezt a szerepet szánta neki Matovič

Eduard Heger, a miniszterelnöki feladatokkal ideiglenesen megbízott exkormányfő gyenge miniszterelnök volt. Pártszempontból az OĽaNO vezetőjének, Igor Matovičnak volt alárendelve, akinek tiszteletben kellett tartania a döntéseit. Heger tevékenységét ráadásul a Sme rodina elnöke, Boris Kollár is megkérdőjelezte. Minderről Darina Malová, a pozsonyi Comenius Egyetem politológusa beszélt.

Fotó: TASR

Malová szerint úgy tűnt, Heger miniszterelnök emberileg is nagyon lojálisan viselkedett Matovičhoz. Ebből az következett, hogy nem próbálta megosztani az OĽaNO-képviselőit, hogy például ezzel támogatást szerezzen magának, ami végül új pártot alapításához vezetett volna, mint 1994-ben Vladimír Mečiar kormányának menesztése után - nyilatkozta a szakember.

Bármilyen politológiai szempontból is nézzük, gyenge miniszterelnök volt– véli a politológus. Nemcsak a pénzügyminiszterének átláthatatlan és kiszámíthatatlan döntéseit kellett tiszteletben tartania, de tetteit gyakran kérdőjelezte meg a parlament vezetője, a koalíciós Boris Kollár is – jegyezte meg. Malová elmondása szerint ilyen feltételek között Heger nem is cselekedhetett másként, csak türelmesen várt és tárgyalni próbált.

Aneta Világi, az egyetem másik politológusa úgy véli, ehhez a politikai felálláshoz - Heger alárendelt szerepéhez - hasonlót már tapasztalhattunk, mivel Iveta Radičová kormányfő szintén nem volt az akkori legerősebb kormánypárt, az SDKÚ-DS párt elnöke, hiszen azt Mikuláš Dzurinda külügyminiszter irányította. „Az, hogy Radičová pozícióját erősebben érzékeltük, mint Heger koalíción belüli helyzetét, elsősorban annak volt köszönhető, hogy a Gorilla-akta körüli botrány kipattanása után az SDKÚ-DS elnöke önként visszavonult, és nem kérdőjelezte meg nyilvánosan a kabinet vezetését. Világi elmondása szerint Matovič ilyen elhatározásra nem jutott. Éppen ellenkezőleg, a kormányválságok idején ő volt az, aki inkább az előtérbe került.

TASR