A futballvilágot megrázta Pelé halála - így reagáltak a játékosok és a klubbok

Sportági klasszisok, sportszervezetek, klubok, egyesületek, a világpolitika meghatározó alakjai is tisztelegtek a hosszas betegség után csütörtökön nyolcvankét esztendős korában elhunyt Pelé, háromszoros világbajnok brazil labdarúgó előtt.

Pelé (TASR/AP)

Brazil Labdarúgó Szövetség (CBF):

"Pelé sokkal több volt, mint minden idők legnagyobb sportolója. A győztes Brazíliát leginkább ő testesített meg, aki soha nem félt semmilyen nehézségtől. Tres Coracoesben született egy fekete, szegény fiú, és Pelé megmutatta nekünk, hogy mindig van egy másik út. Édesapjának megígérte, hogy megnyer egy világbajnokságot. Hármat nyert nekünk, a brazil válogatottban 113 meccsen 95 gólt szerzett. (A hivatalos statisztikákban 92 meccs és 77 gól szerepel a neve mellett.) A Király adott nekünk egy új Brazíliát, mi pedig csak megköszönhetjük ezt az örökséget. Köszönjük, Pelé."



Neymar, a Paris Saint-Germain és a brazil válogatott klasszisa:

"Pelé előtt a tízes csak egy mezszám volt. Ezt olvastam valamikor az életemben. De ez a sor, bár gyönyörű, mégis hiányos. Én inkább úgy mondanám, hogy Pelé előtt a futball csak egy sport volt. Pelé azonban mindent megváltoztatott. A futballt művészetté, szórakoztatássá változtatta. Ő adott hangot a szegényeknek, a feketéknek, és mindenekelőtt láthatóvá tette Brazíliát. A labdarúgás és a Brazília a Királynak köszönhetően emelkedhetett fel! Elment, a varázslata azonban megmarad. Pelé örök!"



Thiago Silva, a brazil válogatott csapatkapitánya, a Chelsea légiósa:

"Nyugodj békében, Király, Isten áldása az egész családodra."



Lionel Messi, a Paris Saint-Germain világbajnoki arany- és ezüstérmes argentin támadója, hétszeres aranylabdás:

"Nyugodj békében, Pelé!"

(Messi két képet is mellékelt, az egyiken néhány évvel ezelőtt az egyik Aranylabda-gálán közösen szerepel az elhunyt brazil klasszissal, a másikon Pelé játékosként ünnepli aktuális diadalát.)



Kylian Mbappé, a Paris Saint-Germain világbajnoki arany- és ezüstérmes francia csatára, a világ egyik legjobb aktív játékosa:

"A futball királya itt hagyott minket, de az örökségét soha nem felejtjük. RIP, KIRÁLY..."



Cristiano Ronaldo, ötszörös aranylabdás portugál csatár:

"Az örök Pelé királytól való egyszerű búcsú soha nem lesz elég arra, hogy kifejezzem azt a fájdalmat, ami a futballvilágot éri ebben a pillanatban. Inspiráció, hivatkozási alap volt milliók számára, tegnap, ma, mindig. A szimpátia, amit tanúsított irántam minden pillanatunkban kölcsönös volt, még a távolból is. Soha nem lesz elfeledve, emléke örökre megmarad mindenben és mindannyiunkban, akik a futball szerelmesei vagyunk. Nyugodj békében, Pelé király."



Roberto Rivellino, az 1970-as vb-győztes brazil válogatott tagja, Pelé csapattársa:

"A te helyed Isten oldalán van. Örök királyom. Nyugodjon békében."



Gianni Infantino, a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) elnöke:

"Pelének mágneses kisugárzása volt, és amikor vele lehettél, a világ megállt körülötted létezni. Az ő élete messze többről szólt, mint csak a futballról. Képes volt jobbá változtatni a közfelfogást Brazíliában, Dél-Amerikában és az egész világon. Az örökségét lehetetlen szavakban összefoglalni. Ma mindannyian gyászoljuk kedves Pelénk fizikai jelenlétének elvesztését, de ő már régen elérte a halhatatlanságot, ezért mindörökké velünk lesz."



A Magyar Labdarúgó Szövetség honlapja:

"A brazil világklasszist a 20. század legjobb labdarúgójának választották meg. Nem csoda, hiszen varázslatos játékéval sokat tett a labdarúgás világszerte utolérhetetlen népszerűségéért. Pelé halálával pótolhatatlan veszteség érte a világ labdarúgását. Nem túlzás azt állítani, az egész világ gyászolja őt."



Didier Deschamps, aki a francia válogatottal játékosként, majd szövetségi kapitányként lett világbajnok:

"Pelé halálával a labdarúgás elveszítette az egyik legnagyobb legendáját, ha nem a legnagyobbat. Mint minden legenda, a Király is halhatatlannak tűnt. Álmot adott az embereknek, majd sportágunk szerelmesei számára ezt folytatta generációkon és generációkon keresztül. Gyermekként ki ne álmodott volna arról, hogy egyszer majd Pelé legyen? A Király azonban megmaradt Királynak, mindörökké."



César Luis Menotti, az 1978-ban világbajnoki aranyérmes argentin válogatott szövetségi kapitánya, aki játékosként rövid ideig Pelé csapattársa lehetett a Santosban:

"Nagyon nehéz lesz találni egy másik Pelét. Pelének mindene megvolt, amilyen tulajdonságokkal egy futballistának rendelkeznie kell. Agilis volt, úgy emelkedett a magasba, mint senki más, mindkét lábát képes volt használni, bátor volt, fizikailag pedig nagyon erős. Senki más sem volt olyan, mint Pelé."



Gary Lineker, volt angol válogatott labdarúgó, jelenleg elismert sportági szakértő:

"Pelé meghalt. A valaha volt legpompásabb labdarúgó és legvidámabb férfi. Úgy tudott futballozni, amelyhez csak néhány kiváltságos jutott közel. Háromszor emelte fel a leginkább vágyott aranytrófeát, abban a gyönyörű sárga mezben. Lehet, hogy elhagyott minket, de mindig futballozó halhatatlan marad. RIP, Pelé!"



A Liverpool labdarúgócsapata:

"A sportág legendája, ikonja és igazi nagy alakja, akire mindörökké emlékezni fogunk. Nyugodj békében, Pelé."



A Manchester City labdarúgócsapata:

"Minden idők egyik legnagyobbja, aki oly' sokat tett ezért a gyönyörű játékért. Nyugodjon békében."



(MTI)