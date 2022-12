A miniszterelnök szerint várhatóan januárban lesz az OĽANO közgyűlése - az, hogy a mozgalom új elnököt választ-e, csakis a poszt iránti érdeklődésen múlik

Januárban kerülhet sor az OĽANO mozgalom közgyűlésére. Ezt az ideiglenesen kinevezett miniszterelnök, Eduard Heger (OĽANO) feltételezi.

-illusztráció- (Fotó: TASR)

Nem árulta el, hogy a mozgalom választ-e új elnököt. Szerinte ez azon múlik majd, hogy van-e érdeklődés az OĽANO vezetőjének leváltására. Heger az év végét az önreflexió lehetőségének látja a jelenlegi politikai helyzetre való tekintettel. Elmondása szerint a tárgyalások alapján újabb tervet terjesztenek az állampolgárok elé.

"Határozottan itt az ideje az önreflexiónak, nem csak arról van szó, hogy itt az év vége, hanem ez összefügg a politikai helyzet alakulásával is. Egyikünk sem állítja, hogy tökéletes kormány vagyunk, sok hibánk van, nem ragaszkodunk annyira a székeinkhez. De ebben az időszakban, Szlovákia újkori történelmének legnagyobb energiaválságába való belépéskor a kormány megdöntése vagy egy másik felépítése teljesen nonszensz. Az a tény, hogy a kormány megbuktatását egy koalíciós párt kezdeményezte, az ellenkezik a józan ésszel, a demokraták nem ehetik meg egymást”

– szögezte le a megbízott miniszterelnök a TASR-nek adott interjújában, aki szerint az önreflexió teljesen helyénvaló, és valószínűleg beszélni fognak róla a közgyűlésen.



Heger nemrég jelentette be egy jövőkép bemutatását. Egyelőre nem kívánta részletezni a terveket. A célt fontosnak tartja, a reformokban látja a megoldást. Kiemelte: nem elég a változásokat csak érvényesíteni, hanem végre kell hajtani és fenn is kell tartani. Ezért is van szüksége Szlovákiának még legalább két demokratikus, korrupcióellenes és reformkormány választási időszakára. Arra a kérdésre, hogyan szeretné visszanyerni az emberek hanyatló bizalmát, azt válaszolta, hogy szerinte meg fogják győzni az embereket az elárt eredmények. Ugyanakkor tudni kell, hogyan kell jól kommunikálni velük.

Az OĽANO klubból kilépő civil-demokratikus platformot illetően Heger további együttműködést lát azok tagjaival.

"Számomra a partnerek olyan emberek, akik demokratikusan gondolkodnak"

- magyarázta.

