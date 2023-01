Mečiar megjósolta, hogy Ficót lesittelik, ha nem ő nyer

Vladimír Mečiar egykori kormányfőt az önálló Szlovákia létrejöttének 30. évfordulója alkalmából kérdezte meg a TA3 hírtelevízió, ő pedig belekotyogott mindenbe, amibe lehetett.

Vladimír Mečiar (Fotó: TASR)

Mečiar sikernek nevezte az önálló szlovák állam létrejöttét, már csak azért is, mert:

"Szvatopluk óta nem voltak szlovák vezetőik, szlovák kormányzóik."

Kommentálta a mai politikai történéseket is, Peter Pellegriniről például azt mondta, hogy alig bírja kivárni, hogy miniszterelnök legyen, Robert Ficóról pedig azt, hogy minden amit tesz, azért teszi, hogy elkerülje a börtönt.

"Ha a másik oldal nyer, akkor bizony oda fog kerülni. Talán más okok miatt, de ez vár rá" - mondta.

Volt hozzáfűznivalója az ukrajnai helyzethez is. A múltban kritizálta Csehszlovákia szovjetek általi 1968-as megszállását, most viszont a Nyugatot hibáztatja. "Mindig szemet hunytak afelett, hogy gyilkolják az embereket Luhanszkban és Donyeckben, miközben ott polgárháború zajlott. Az ukránokkal alapvetően a Nyugat eteti a fegyvereit, amit nagyban szállítanak. A cél nem a győzelem, csak az oroszok meggyengítése" - tárta elénk agyszüleményeit a levitézlett egykori politikai góré.

Jozef Lenč politológus erre úgy reagált, Mečiar nem tanult semmiből, egy nagy mesélő lett belőle, aki össze-vissza hadovál, és inkább Moszkva-pártivá vált, minthogy egy független szemlélőként tekinthetnénk rá.

A volt kormányfő nyilatkozott ugyanakkor arról is, hogy tervezi-e visszatérését a politikába, mint arról egyre gyakrabban hallani Mikuláš Dzurinda esetében. Dzurinda ezt szerinte is komolyan gondolja, és "ehhez Nyugaton is vannak támogatói". Mečiar viszont ilyesmit nem tervez. Mint fogalmazott, semmilyen politikai struktúrának nem tagja, és a háttérben sem vezet ilyesmiről tárgyalásokat.

(Čas.sk)