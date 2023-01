Nem egyszerű betörők jártak a temetkezési vállalatban – az egyik helyiségben meghökkentő üzenetet hagytak

Bútort, fakeresztet és urnát loptak azok a tolvajok, akik kifosztottak egy temetkezési vállalatot Eperjesen. Mint kiderült, nem egyszerű betörőkről van szó – írja a TV Noviny.

Illusztráció (Fotó: TASR)

A betörők a hátsó ajtót felfeszítve jutottak be a temetkezési vállalatba, és szinte az egész épületet kifosztották. Még egy urnát, valamint azokat az uniformisokat is elvitték, amiket az alkalmazottak a temetésekkor használtak. Emellett a fakeresztek és a ravatal is eltűnt – az elkövetők vélhetően felpakolták őket egy teherkocsira. Mielőtt még akcióba léptek volna, eltávolították a biztonsági kamerákat. A betörők üzenetet is hagytak maguk után – az üres helyiségben kést állítottak egy asztalkába.

A vállalat vezetője egyből sejtette, kik állhatnak az egész mögött. Szerinte a holmikat két üzlettársa vitte el, akikkel osztozkodtak a cégen, de állítása szerint nem váltak el rosszban. A két üzlettárs állítólag Poprádon vette át a temetkezési vállalatot. A rendőrök végül a Petrovany közelében lévő sírköves vállalatban találták meg az eltulajdonított dolgokat.

A rendőrség lopás és rongálás ügyében indított eljárást. A vállalat vezetője 50 ezer euróban határozta meg a keletkezett kárt. Jelenleg arra várnak, hogy a holmikat visszavigyék a rendőrök, ugyanis addig képtelenek újabb temetéseket végrehajtani.



(tvnoviny.sk)