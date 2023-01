Nagyon úgy néz ki, hogy a tavaszias karácsony után visszatér a tél Szlovákiába

Az időjósok szerint hamarosan visszatér a télies idő Európába, ez pedig Szlovákiában is jelentős időjárás-változást okozhat.

Fotó: Cséfalvay Á. András - illusztráció

A Szlovák Hidrometeorológiai Intézet (SHMÚ) szerint kedden borús, esős időre van kilátás, az ország nyugati és déli részén viszont fokozatosan megszűnik majd a csapadék. Az időjósok szerint ezt követően a 700 méter feletti területeken elkezdhet havazni, sőt, a 900 méter feletti területeken akár 15 centiméter friss hó is hullhat.

Az előrejelzések szerint a hét közepén az ország más régióiban is lehet számítani fehér csapadékra, a havazás előfordulásának határértéke folyamatosan csökkenni fog. A hőmérséklet is alaposan visszaesik majd, az SHMÚ szerint például szerdáról csütörtökre virradó éjszaka akár fagyhat is.



(tvnoviny.sk)