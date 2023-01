Tűz ütött ki egy családi házban, majd robbant egy gázpalack is, végül az egész utcát le kellett zárni

Szerdán, 17 óra körül tűz ütött ki a pozsonyi Roľnícká utcában.

Fotó: Polícia SR

A tűz az egyik családi ház udvarában pattant ki. A lángok végül egy gázpalackot is elértek, amely be is robbant.

A hatóságok gyorsan a helyszínre siettek, ugyanis a ház udvarában nem csak az az egy gázpalack volt, végül hála a hivatásos és önkéntes tűzoltóknak több robbanás nem történt.

Az esetkor a családi ház tulaja éppen nem volt otthon. A mentősöknek két sérültet kellett ellátniuk, közülük az egyik olyan súlyosan megsérült, hogy kórházba kellett szállítani.

Az utcát mindkét irányba lezárták.

A keletkezett kárt 150 ezer euróra becsülik. Azt, hogy miért is keletkezhetett a tűz a hatóságok egyelőre még vizsgálják.



