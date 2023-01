Lakóházat is eltaláltak az orosz rakéták, sokan meghaltak, köztük gyerekek! (Fotók)

A reggeli támadás után az egész országra légiriadót rendeltek el.

A második hullámban támadott célpontok közé tartozik Odessza, Harkiv, Krivij Rih, Lviv, Ivano-Frankivszk, Ternopil, Mikolajiv és a főváros, Kijev is. Robbanások hallatszottak a közép-ukrajnai Vinnicja megyében is. Az infrastruktúrában, ezen belül az áramszolgáltató létesítményekben újabb károk keletkeztek.

A második rakétatámadásban a közép-ukrajnai Dnyipróban egy kilencemeletes lakóház részben összeomlott. Lakói közül legalább 20-an meghaltak, és 73-an megsérültek, köztük vannak gyerekek is - számolt be Valentin Reznyicsenko (a számok állandóan változnak, emelkednek), Dnyipropetrovszk megye kormányzója. A halottak között van egy 15 éves gyermek is. A vasárnap délelőtti közlés szerint viszont 38 személyt már kiszabadítottak a romok alól.