Közös hadgyakorlatba kezdett Oroszország és Fehéroroszország, közben Ukrajnát is "megnyugtatták"

Oroszország és Fehéroroszország hétfőn közös hadgyakorlatot kezdett - közölte a fehérorosz védelmi minisztérium.

A tájékoztatás szerint a két szövetséges ország január 16. és február 1. között légi hadgyakorlatokat tart az összes fehérorosz katonai repülőtéren, a manőverekben közreműködik egy gépesített dandár is - közölte a fehérorosz védelmi minisztérium.

Minszk szerint a légi gyakorlatok védelmi jellegűek, és az ország nem lép be az ukrajnai háborúba.

Az ukrán fővárosban és a Nyugaton is attól tartanak, hogy Moszkva Fehéroroszországot felhasználva újabb szárazföldi támadást indíthat Ukrajnában, akárcsak tavaly februárban, amikor fehérorosz területről, északról is orosz csapatok léptek be Ukrajna területére.

Pavel Muravejka, a fehérorosz biztonsági tanács első helyettese a fehérorosz védelmi minisztérium Telegram-csatornáján vasárnap azt közölte, hogy fenntartják a visszafogottságot és a türelmet, szárazon tartják a puskaport. Úgy vélekedett, hogy a helyzet az ország Ukrajnával közös déli határán "nem túl nyugodt", és Ukrajna "provokálja" Fehéroroszországot. "Készen állunk bármilyen provokatív akcióra Ukrajna részéről" - szögezte le.

Moszkva tagadja, hogy nyomást gyakorolna Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnökre, hogy aktívabb szerepet vállaljon az ukrajnai konfliktusban.

Ukrajna folyamatosan esetleges fehéroroszországi támadásokra figyelmeztet. Volodimir Zelenszkij elnök a múlt héten azt mondta, hogy az országnak készen kell állnia a fehérorosz határon.



