A számláról eltűnt a pénz, a bankautomata viszont nem adta ki – akár egy hónapig is várhat saját pénzére a férfi

Kellemetlen meglepetés ért egy turócszentmártoni férfit, aki pénzt akart levenni bankkártyájáról, és ugyan a számlájáról el is tűnt a pénz, az automata nem adta ki az összeget. A bank most azt kutatja, hol történt a hiba, a férfi pedig addig nem is kapja vissza pénzét – írja a TV Noviny.