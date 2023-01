Bicskanyitogató, hogy egy gyereknek joga van a szülőhöz a kórházban, Szlovákiában ez mégsem garantált

Nemzetközi egyezmények garantálják, a szlovákiai gyakorlat mégsem az, hogy egy kórházba került gyermeknek joga van ahhoz, hogy mellette legyen valamelyik szülője.

Illusztráció: Hippopx.com

Vladimíra Marcinková (SaS) képviselő ismét beterjeszti a parlamentbe a javaslatot, mely ezt a jogot garantálná a gyerekeknek, és a kórházak számára előírná, hogy azt biztosítsák.

"Ennek természetesnek kellene lennie, Szlovákiában pedig harcolnunk kell érte" - árulta el a Joj TV-nek egy kiskorú fiú édesanyja, Martina. Ők éppen úgy jártak, hogy a fiúnak egy komoly műtétje volt, az édesanyja viszont nem maradhatott az ágya mellett.

Az egyik nap, amikor bement hozzá, be is igazolódott, hogy ez miért lenne ilyen fontos. "Azzal fogadott, hogy attól félt, meghaltam. A kórházi kezelése következményeit máig szenvedi. Felkel éjszaka, fél az orvosoktól, nem akar egyedül aludni és szorong" - mondta az édesanya.

A törvény pillanatnyilag úgy fogalmaz, hogy a kórháznak lehetővé kell ezt tennie, amennyiben a feltételei engedik. Az egészségügyi minisztérium is erre hivatkozik, hogy olyan kórházak, ahol megfelelőek a körülmények erre, biztosítják is a szülői jelenlétet. Ugyanakkor nem mindegyik kórház ilyen, és a tárca szerint kontraproduktív lenne, ilyen kötelezettséget róni rájuk, miközben más problémákkal is küzdenek. Vladimír Lengvarský miniszter érvelt így ősszel, amikor a Marcinková-féle törvénymódosítást csupán 30-an támogatták a parlamentben.

Az egyik oldalon tehát ott vannak a nemzetközi egyezmények, melyek garantálják a gyermekek jogát a szülőhöz, a másik oldalon pedig ott a szlovákiai törvény, amely a kórházi körülményeket helyezi előtérbe.

Vladimíra Marcinková rámutatott, hogy egy gyermeket a szülőjétől csak a bíróság választhat el, egy egészségügyi intézmény ezt nem teheti meg. Figyelmeztetett, hogy a jelenlegi törvény olyan, mintha azt mondanák a gyermek szülőjének, hogy ugyan kötelező iskolába járnia, de nincs elég pad. "Ez nem a szülő problémája" - szögezte le.

Az édesanya Martina is úgy látja, hogy ez segítene a kórházon is, mivel a szülő megeteti, megfürdeti és szórakoztatja is a gyermekét.

Az SaS indított egy petíciót is az ügyben, amit nem egész 24 óra alatt 25 ezren írtak alá.

(Noviny.sk)