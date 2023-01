Most már biztos, Škriniar a szupersztárokkal teli PSG-hez igazol!

Az erről szóló információt egy tekintélyes olasz újságíró, Fabrizio Romano közölte a Twitteren. A Paris Saint-Germain állítólag szeretné, ha Škriniar még januárban csatlakozhatna hozzájuk, az Inter viszont 20 milliót kért érte. A tárgyalások folynak, de ha nem sikerül megegyezni az elkövetkező napokban, akkor Škriniar a nyáron igazolhat Párizsba ingyen, miután júniusban lejár a milánói szerződése.

Milan Škriniar has already signed as Paris Saint-Germain player — it’s 100% done for June 2023 on a free transfer, here we go #PSG



Paris Saint-Germain have submitted an opening bid to anticipate Škriniar deal in January but Inter want €20m fee.



Talks will continue soon. pic.twitter.com/H1nIXbwbjt