Michael Jackson életrajzi filmet kap, egyik közeli rokona fogja játszani a legendás popénekest

A Lionsgate stúdió filmje, melyet Antoine Fuqua rendez, a pop királyaként is ismert Michael Jackson (1958-2009) bonyolult örökségét mutatja be.

A mű a stúdió szerint a több mint egy évtizede elhunyt sztár életének minden szeletét be akarja mutatni, "köztük azokat a legendás előadásokat, amelyek minden idők egyik legnagyobb szórakoztatójává tették".

A film Michael Jackson hagyatékának kezelőivel együttműködve készül, ami hatással lehet arra, hogyan mutatja be az énekes ellen élete során, majd halála után felhozott gyermekmolesztálási vádakat. 2003-ban Jackson az egyik ügyben bíróság elé állt, a vádakat tagadta, nem találták bűnösnek. Egészen haláláig ragaszkodott ártatlanságához, de a vádak azóta is árnyékot vetnek megítélésére.

Jaafar Jackson, aki első nagyobb filmszerepét játssza a Michaelben, a legendás énekes testvére, a Jackson 5 egykori tagja, Jermaine fia.

