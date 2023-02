Rendkívüli helyzetet hirdettek a havazás miatt Szlovákia északi részén! (FOTÓK)

Észak-Szlovákia hó alá került pénteken délutántól, több tucatnyi önkormányzat hirdetett Zsolna megyében rendkívüli helyzetet a havazás miatt, köztük például a tátrai Svit városa. A sofőröknek bizonyos útszakaszokon több órát is várakozniuk kellett, az időjárás pedig helyenként a vasúti közlekedésre is kihatott.

Fotók: TASR

A TASR hírügynökség összefoglalója szerint már délután négykor rendkívüli helyzetet hirdetett 27 település Zsolna megyében, Liptószentmiklós, Tvrdošín, Alsókubin, Námestovo, Čadca és Zsolna környékén, valamint a már említett Svit városa.

Az árvai, liptói, kiszucai régióban, a Felső-Vágmentén és a Tátra alatt a közútkezelők figyelmeztettek a rendkívüli hóhelyzetre, nem sokkal később figyelmeztetést adott ki Vágbeszterce városa is.

A Zsolnai Kerületi Rendőrség arra figyelmeztette az autósokat, hogy ha nem életbevágó, akkor ne induljanak útnak, a rendkívüli havazás miatt ugyanis a közutak, köztük a sztrádák is teljesen behavazódtak. Számos helyen történtek koccanások, az utakon tehergépkocsik, kamionok fordultak keresztbe. Turócszentmárton és Rózsahegy között az autósoknak négy órát is kellett várakozniuk. Ezen a szakaszon 15 kamion került bajba, de elakadtak az autómentők és a közútkezelők járművei is.

Medzibrodie nad Oravou és Oravský Podzámok között fa dőlt a sínekre, a vasúttársaság azonban az ország más részein is késéseket jelentett a havazás miatt.

A Hegyi Mentőszolgálat az ötfokozatú skálán négyes riasztást adott ki a lavinaveszély miatt a Magas- és a Nyugati-Tátrában, harmadfokú figyelmeztetés érvényes az Alacsony-Tátrában, illetve a Fátrákban. Megfigyeltek több lavinát is, például a Kis-Tarpataki völgyben (Malá Studená dolina), a Vörös-tavi-csúcsnál (Kolový štít), a legnagyobbat pedig a Kő-pataki-völgyben (Skalnatá dolina).

Estig bezárólag a Kis-Fátrában, valamint a Nyugati- és a Magas-Tátrában hullott a legtöbb hó, egy nap alatt 20-50 cm.

(TASR)