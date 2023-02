Zelenszkij: a fronton nehezedik a helyzet, az oroszok egyre több katonát vetnek be

A kelet-ukrajnai frontvonalakon nehezedik a helyzet, ahogy Oroszország egyre több katonát vet be a harcokban - ismerte el szombaton Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.

"Gyakran mondtam, hogy a fronton nehéz a helyzet, és egyre nehezedik, és most is ez történik. (.) A megszálló egyre több és több katonát vet be, hogy megtörje a védelmünket" - mondta videoüzenetében az ukrán elnök, hozzátéve, hogy "most Bahmutnál, Vuhledarnál, Limannál és más régiókban nagyon nehéz a helyzet".

Korábban szombaton Hanna Maljar ukrán védelmi miniszterhelyettes írta a Telegram üzenetküldő portálon, hogy az oroszoknak a védelem megtörésére irányuló kísérlete Bahmutnál és Limannál kudarcba fulladt. A Bahmuttól északra fekvő Limant az ukrán erők tavaly októberben szabadították fel.

Az ukrán hatóságok szerint szombaton "tömeges" tüzérségi támadások célpontja volt a Donyeck megyei Avgyijikva. Zaporizzsja megyében az elmúlt huszonnégy órában huszonhat település polgári infrastruktúráját érték találatok. A dél-ukrajnai Herszon ellen is folytatódtak a csapások.

Zelenszkij üdvözölte a szombati újabb hadifogolycserét. Az orosz invázió február 24-i kezdete óta összesen ezerhétszázhatvankét, orosz fogságba esett ukránt engedtek szabadon - közölte az elnök.

Zelenszkij szombaton telefonon tárgyalt Rishi Sunak brit miniszterelnökkel, aki közölte vele, hogy már folyik az Ukrajnának szánt Challenger 2 harckocsik ukrán személyzetének kiképzése. A megbeszélésen a vezetők megvitatták az ukrajnai helyzetet és a miniszterelnök közölte, hogy annak a biztosítására összpontosít, hogy a brit védelmi katonai felszerelés minél előbb eljusson a frontvonalakra - áll a brit miniszterelnöki hivatal közleményében.



